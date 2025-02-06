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她減肥45公斤「結婚前卻被分手」　醉吐1句話斷送9年感情

▲▼結婚,婚禮,新娘,悔婚,教堂。（圖／CFP）

▲準新娘成功瘦身45公斤，卻因為喝醉說錯話，斷送9年感情。（示意圖／CFP，下同。）

記者吳美依／綜合報導

外國一對情侶訂婚之後，女方為了成為「最美新娘」，成功減重逾100磅（約45.3公斤）。但舉辦婚禮之前，她卻在喝醉之後「說錯話」，讓男友心碎分手，結束了這段將近9年的感情。

Reddit網友「Mysterious-Laugh1874」多年前就求婚成功，但雙方同意等到女友瘦身成功、達到目標體重，才會舉辦婚禮。他認為，女友原本看起來就很棒了，瘦身之後更加美麗，但隨著身材變得窈窕，顯然獲得更多異性關注，甚至就連逛超市，也會被帥哥要電話。

有一天晚上，女友喝醉之後坦承，有時確實會「幻想跟一個性感又高大的金融男交往」，脫口而出之後，立刻就道歉了。儘管如此，「Mysterious-Laugh1874」始終耿耿於懷，飽受不安全感折磨，在與一名摯友聊過之後，終於提出分手。

▲▼情侶吵架。（圖／CFP）

女友對此相當震驚，不斷道歉與哭泣，並且承諾不會再犯，「我對於她的反應感到驚訝，因為她確實承認想要一個比我更好的男人。我的未婚妻告訴我，她只是對自己取得的進步感到驕傲，我是她唯一愛的人，並且永遠都會愛我。」

「Mysterious-Laugh1874」發文詢問廣大鄉民，自己是不是做出錯誤決定。許多網友留言力挺，「在這種情況下，你絕對沒錯」、「你未婚妻的行為既傷人又不尊重，你有不安全感，最終決定這段關係，完全合理」、「我很高興你發現了危險訊號，並且保護自己。」

不過，也有另一些人認為他反應過度，「大家都瘋了嗎？她喝醉說錯話……讓她離開就太傻了」、「我不會因為她喝醉時可能開的玩笑就放棄一段感情」、「如果你只是因為說錯一句話就結束這段關係，聽起來你的不安全感才是真正的問題」。

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