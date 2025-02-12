日本「7屁孩」離譜超載！他坐副駕　車子翻覆第一個被壓死

記者王佩翊／編譯

日本發生一起超載的死亡車禍，當時一群青少年開車上路，然而原本限員4人的小客車卻擠進7個人。車輛在一個交叉路口右轉時突然翻覆，當時坐在副駕駛座的17歲男高中生則因為胸部遭受重擊與壓迫，送醫搶救後不治身亡。包含駕駛在內的另外4人則分別受到輕重傷，其餘2人無大礙。

根據《日本放送協會》報導，茨城縣神栖市11日深夜發生一起嚴重車禍，一輛輕型小客車在沒有號誌燈的交叉路口翻覆，導致一名17歲男高中生不幸喪命，車內另有2名學生重傷。警方目前仍在調查事故發生的詳細情況。

事故發生在11日晚上11時10分左右，一名18歲男性公司職員駕駛著肇事車輛，同時載著另外6名乘客。然而當他行經神栖市田畑地區的交叉口並準備右轉時，車輛突然側翻。警方指出，這輛輕型小客車原本最多只能乘載4人，但他們卻擠進了7人，嚴重超載。

包含18歲駕駛在內，車上的7人都未滿20歲。坐在副駕駛座的17歲高中二年級男生因胸部等多處遭到重創，雖緊急送醫搶救，但仍於約2小時半後不治身亡。

此外，乘客中一名18歲女高中生及16歲男高中生傷勢嚴重，骨盆與頸椎分別骨折。至於駕駛及另一名16歲女高中生則受輕傷，而車內另外2名乘客沒有受傷。

警方目前正在調查事故發生當時車內7人如何分配座位，以及車輛是否因超載影響駕駛導致側翻。

警方表示，車輛在側翻時，副駕駛座朝下，因此坐在副駕駛座的少年傷勢最重，最終死亡。