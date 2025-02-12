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大陸 大陸焦點 特派現場

他放煙火「瞬間爆炸」畫面曝光！　倒地全身還在燒

▲▼他放煙火「瞬間爆炸」畫面曝光。（圖／翻攝自X）

▲男子點燃煙火後瞬間爆炸，他倒地不起全身還在燃燒。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

中國一名男子去年底跨年時，在一處路口準備點燃一根大型煙火，沒想到卻出現失誤，煙火才剛點燃就瞬間爆炸，導致男子當場被炸傷，倒在地上全身都在冒煙燃燒。

▲▼他放煙火「瞬間爆炸」畫面曝光。（圖／翻攝自X）

▲男子準備點煙火前手上還拿著菸。（圖／翻攝自X）

根據當地媒體報導，中國安徽省合肥市一名男子於去年12月31日跨年夜時，準備在淮南北路和濛河路的交叉口處點燃一根大型煙火。這名男子穿著黑色外套，手上還拿著根菸，隨意和朋友拿了打火機，就近距離點燃煙火。

▲▼他放煙火「瞬間爆炸」畫面曝光。（圖／翻攝自X）

▲男子倒在地上，身體甚至還在燃燒冒煙。（圖／翻攝自X）

沒想到意外就此發生，似乎是引線太短，男子點燃的瞬間，煙火直接爆炸冒出火光，從監視器畫面可以看到，鏡頭全被白煙蒙蔽，直到煙霧散去，男子早已倒在地上，身體甚至還在燃燒冒煙。

目前尚不清楚男子後續狀況如何，但跨年和農曆新年期間煙火爆炸事件頻傳，也讓網友紛紛表示，「煙火還是禁止了好，雖然年味少一點，但最少安全點」、「個人覺得禮花彈的威力跟地雷應該差不多」、「這種是自製的吧，外面賣的不會做成這個樣子」、「原本過年放個煙火爆竹是好事，非得弄這些威力超大的」。

※影片恐造成不適，請斟酌觀看。

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