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李遠自稱與外交部長「難兄難弟」！將發起「尋找台灣」全球活動

▲▼文化部長李遠、外交部長林佳龍會談，針對「歐洲台灣文化年」及「大阪文化世博」討論合作。（圖／文化部）

▲唯二部會「媒體宣傳預算」被全刪！文化部長李遠、外交部長林佳龍自比「難兄難弟」，首次進行雙部長會談。（圖／文化部）

記者林育綾／台北報導

文化部長李遠昨11日在臉書發文提到，立法院大幅刪減114年度預算，發現文化部與外交部被刪減的情況極為相似，尤其是所有部會中唯二被「全數」刪除媒體宣傳預算的受災戶，比喻自己跟外交部長林佳龍可說是「難兄難弟」，因此雙部長會議，克服這種讓台灣在國際完全噤聲的情形，希望藉由合作來突破「內憂外患」。

李遠在文中表示，「外面越冷，我們內心要越熱，並且更要緊密的團結在一起。」除了在大家通力宣傳下，完成了連續6天的台北國際書展；也規劃文化部和外交部首次的「雙部長會議」，因為兩部會是「唯二」媒體宣傳預算被「全數刪除」的受災戶。

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李遠分享自己在民國60年前後，台灣退出聯合國時，當年還在師大唸書的他，正好是外交部工讀生，那時候發生了斷交潮和移民潮，一批批的外交人員返國，國家陷入風雨飄搖。因此經過半世紀後，跟外交部長林佳龍進行會面時，內心百感交集，「啊，做台灣人真是辛苦啊。」

他提到，去年在巴黎「文化奧運」的成功，背後是受到時任駐法國代表處大使、現任外交部政務次長吳志中的運籌帷幄，還有文化部巴文中心主任胡晴舫長期的耕耘和努力，才開啟了一連串以「台灣」為主題的文化外交活動。

▲▼文化部長李遠、外交部長林佳龍會談，針對「歐洲台灣文化年」及「大阪文化世博」討論合作。（圖／文化部）

▲文化部長李遠、外交部長林佳龍會談，針對「歐洲台灣文化年」及「大阪文化世博」討論合作。（圖／文化部）

林佳龍在接任外交部長時，曾立即向李遠表示「文化及外交可以互補」；而在這次會議中他也強調，在總統賴清德所主張的「價值外交」與「經濟日不落國」等願景下，文化是「價值外交」中最重要的工作。

外交部規劃和文化部密切合作，趁著故宮赴捷克、法國舉行「故宮文物百選及其故事」，配合文化部的展演，強化論述，將全力推動「歐洲台灣文化年」。

除此之外，文化部在「大阪文化世博」也規劃7至8月的主場館周遭，以兒少未來、電影、文學、繪本、文化科技等主題，全面展現台灣文化藝術各領域的成績。文化部也將邀請近年深受日本大眾熱烈參與的文化總會主辦「TAIWAN PLUS」活動，首次從東京移師大阪辦理。

而外交部也規劃在大阪世博期間，發起「尋找台灣」的全球網路社群活動，期待掀起世界各地的人，在此尋找被政治打壓而隱沒，卻不能被忽視的台灣。

李遠說，「尋找台灣」的概念讓他想起了自己在1990年撰寫的四集電影紀錄片「尋找台灣生命力」，「想要別人找到自己，自己得先找到自己。如果連自己都找不到自己，又如何要別人找到自己呢？這也正是文化部正在推動的工作。你找到自己了嗎？我們一起努力找到自己，也讓全世界找到台灣。」

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