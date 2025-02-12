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大陸 大陸焦點 特派現場

陸登月服正式定名「望宇」　月球載人探測車命名為「探索」

▲大陸探月計劃「登月服」正式定名為「望宇」。（圖／翻攝中青報）

▲大陸探月計劃「登月服」正式定名為「望宇」。（圖／翻攝中青報，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸航太科技的重要目標「登月計劃」要在2030年前完成，太空人要在月球上踏出「中國人的一大步」，登月服及載人探測車的設計至關重要，正緊鑼密鼓地籌備研製中。同時，大陸在2024年底對外公開徵求的命名活動也在今（12）日有了結果，登月服正式定名為「望宇」，月球載人探測車則命名為「探索」。

▲大陸探月計劃「登月服」正式定名為「望宇」。（圖／翻攝中青報）

《中青報》報導，2024年9至10月，中國載人航天工程辦公室先後啓動載人月球探測任務登月服和載人月球車名稱徵集活動，在全社會引起廣泛關注和熱情參與，共收到來自航天、科技、文化傳播等領域的組織機構與社會各界人士的9000餘份投稿。

經專家評選，登月服和載人月球車的名稱具備鮮明的中國特色、時代和文化特色。登月服「望宇」寓意遙望宇宙、探索未知，與執行太空站飛行任務的「飛天」艙外服相呼應，在實現飛天夢想、建成「太空家園」後，踏上了登陸月球、遙望深空的新征程。

至於載人月球車「探索」則是代表對未知世界的探索實踐，體現出月球車將助力中國人探索月球奧祕的核心使命與應用價值，與「探索浩瀚宇宙、發展航天事業、建設航天強國」的航天（航太）夢高度契合，要彰顯出中國載人航天勇攀高峰、不懈求索的創新精神。

大陸預期使用的「登月服」在2024年9月28日對外公開外觀設計，外表擁有充滿科技感的金屬光澤，上下肢的紅色線條則增強視覺上的力量感和修身效果，上肢的紅色線條設計成「飛天」飄帶造型，下肢則猶如火箭升空時的尾焰造型，形成一飛沖天的姿態，至於服裝整體則借鑒傳統鎧甲的形態，硬朗剛毅，要凸顯莊嚴氣魄和非凡勇氣。

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