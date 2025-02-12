楊梅火燒車4死4傷！家屬背鉅額醫療費　慈善團體伸援手捐40萬

▲國道一號楊梅休息站死亡車禍造成4死4傷。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者許權毅、郭玗潔／台中報導

國道一號楊梅休息站1月25日發生死亡車禍，不僅造成4人死亡，還有4人因為嚴重燒燙傷而住院治療，這起悲劇事件給展家人帶來了巨大的悲痛與經濟壓力。對此，雲林縣夜市慈愛會特地捐款40萬，希望能協助該家庭度過難關。

回顧整起案件，倪男於25日晚間駕車載著展姓妻子一家五口，及妻子的姪子姪女共8人，一同返回雲林過年，卻在經過楊梅休息區時，自撞分隔島護欄，車輛瞬間爆炸起火。事故造成倪姓駕駛、10歲倪姓男童、4歲倪姓女童、2歲展姓男童身亡，另外位於副駕的展女、8歲倪姓男童、11歲吳姓女童、4歲展姓女童均受到重傷，4人持續在醫院治療中。

▲國道警在事故車旁協助車禍事故。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，展姓弟弟為雲林縣斗六市人，且平日主要依賴展姓弟弟擔任運動教練的薪資維持生計，在事故發生後，為了支付女兒燒燙傷及後續復健的龐大醫療費用，展家的生活陷入極大的經濟困難。

在此困境中，雲林縣夜市慈愛會展現了社會的關懷與大愛，捐款40萬元，為受害家庭提供急需的幫助，協助這個家庭度過難關。夜市慈愛會理事長陳鴻榮表示，這筆捐款不僅是具體的經濟援助，更是傳遞了人與人之間溫暖的正能量。

▲展家人痛失至親，也因醫藥費陷入困境，雲林縣夜市慈愛會捐款40萬救急。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

斗六市長林聖爵認為，這樣的悲劇對家庭來說是無法法言喻的傷痛，需要時間來療癒，但社會各界的支持與關懷，能夠幫助他們走出困境。面對這樣的艱難時刻，無論困難多大，只要大家攜手相助，就能帶來希望與力量。

展家人對這次愛心捐款深感感激，並表示這筆善款將能減輕他們的經濟壓力，使他們能夠專心照顧傷者的康復。雖然面臨巨大的挑戰，但仍堅信社會的關愛和支持將成為他們恢復力量的源泉。