屏東溫府德修共和協會　發放千份「圓滿功德金」慶元宵

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣溫府德修共和協會慶祝元宵節，經擲筊請示溫府千歲，今(12)日晚上6時36分再度發放溫府千歲「圓滿功德金」紅包共1000份，這是溫府德修共和協會今年春節以來第3次發放紅包。

▲溫府德修共和協會發放紅包 。（圖／資料照，溫府德修共和協會提供）

以往一般春節發放紅包，幾乎都由首長、廟宇發放象徵一元復始或五元(大家攏有錢)紅包；而溫府德修共和協會是屏東縣民間社團，2024年年底於東港鎮共和里共和街98之1號成立，於今年農曆春節的大年初一發放788個紅包、年初二原本發放688個包，第2天，由於排隊民眾太熱絡，原本準備紅包數量不足，協會理事長鄭有莉的父親、也就是東港東隆宮甲辰正科大總理鄭春忠再追加碼9800元，每個紅包200元，等於再追加49個紅包。

鄭春忠表示，農曆春節，經擲筊請示溫王爺，王爺指示過年期間發放兩次紅包慶賀，讓民眾歡喜過春節，他就依照王爺指示行事。發放兩次紅包後，再經擲筊請示溫王爺，得到於元宵節再一次發放「滿願功德金」紅包的指示，因此今晚再發放1000個紅包，除慶祝元宵節，也祝福民眾今年都能事事滿願。

而發放紅包的錢，除鄭春忠外，另一人是從事養殖業的蘇清標；行事低調的蘇清標表示，鄭春忠是溫王虔誠信徒，做生意「說一不二」、「言行合一」，讓他很很佩服，因此發放紅包金額，「兩人對半出」，他與鄭春忠一人各出一半。

先前領到紅包的民眾對此表示，很有過年氣氛，拿到紅包，感到很高興，感覺對今年充滿希望與期待。