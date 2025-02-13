300志工元宵冒雨擔米糕桃踩街　松柏嶺受天宮8888斤揭桃祈福

▲松柏嶺受天宮於元宵節進行團拜揭桃祝壽活動。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

以「上元米糕桃」聞名的松柏嶺受天宮，12日元宵節下午延續「擔桃」傳統，邀請300位信眾志工一起以扁擔扛米糕桃、徒步到受天宮祝壽，並舉行8888斤米糕桃的揭桃儀式及全體團拜與獻禮，祈求天官大帝庇佑南投四時無災，縣民平安順遂。

擔桃儀式在舞獅隊與康、趙元帥帶領下，冒雨從第一停車場行走至廟埕、進行揭桃儀式；受天宮主委陳登岳偕同南投縣長許淑華，縣議員張婉慈、林儒暘、林憶如、張秀枝、吳棋楠，名間鄉長陳翰立、南投市長張嘉哲、名間鄉代表會主席吳金樹及村里長等多位來賓們一起持香祝禱，並分送米糕桃給現場信眾「吃平安」。

受天宫「米糕桃慶典」每年吸引近萬人參與，並揭開「玄天上帝進香期」序幕；陳登岳表示，今年以「米糕賀天官‧福滿迎元宵」的主題，展現「春祈秋報」的臺灣民俗，在正月十五元宵向上元天官大帝許願平安，並為緊接而來的三月初三玄天上帝聖誕暖壽，更延續30年的「擔桃」儀式，感謝各界及信眾們共襄盛舉，受天宮除贈送擔桃者紀念帽，更準備限量龜蛇進財錢母、新春金幣福袋、紀念徽章等，隨機分送給一起徒步的民眾，一起分享天官大帝的福氣。

許淑華表示，一年一度的元宵米糕桃食平安是受天宮特有的傳統儀式，更是信眾們所期待的活動，結合傳統文化與地方特色、在歡樂氣氛中感受信仰的力量，新年度祈求天官賜福、繼續庇佑合境平安，也希望珍貴的傳統文化能延續下去。

廟方於晚間也會舉辦元宵晚會，加碼500張摸彩券及煙火綻放，並邀請到多位知名影歌星到場表演，現場也發放限量蛇年造型提燈、應援螢光棒，讓大小朋友攜手點亮元宵夜，並準備暖心紅豆紫米湯圓，讓眾人在溫馨的氛圍中感受到節慶的幸福感。