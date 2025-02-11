埼玉天坑卡車司機失聯！搜救人員發現疑似身影　搜救難度大

▲日本埼玉縣八潮市一處交岔路口發生大規模路面塌陷。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

日本埼玉縣八潮市一處路口1月28日出現「天坑」造成卡車掉落，卡車司機失聯。埼玉縣知事大野元裕今天表示，卡在在下水管道內的卡車駕駛座疑似有人的身影，很可能是70多歲的男性卡車司機。

日本朝日新聞報導，埼玉縣府、消防單位等持續搜救失聯的卡車司機，打算阻止污水流入直徑4.75公尺的下水道，救難人員從地上往下挖洞，試圖救出卡車司機。埼玉縣政府表示，搶救的時間可能約需3個月。

埼玉縣府決定，日前要求埼玉縣東部12市町120萬居民節制用水，盡量不讓水流至下水道的呼籲，將於明天中午解除。

▼ 日本埼玉縣八潮市一處交岔路口發生大規模路面塌陷。（圖／達志影像／美聯社）



埼玉縣府從事發現場附近的人孔利用無人載具調查下水道管內的狀況，本月5日在位於距離卡車掉落處約100公尺到200公尺的下水道管道下游發現疑為卡車駕駛座部分的物體。

埼玉縣知事大野表示，之後進行確認，確定是掉落在水道管內的卡車的駕駛座物體。以無人載具調查的結果，發現似乎有人的身影，研判很可能是失聯的男性司機。

發現駕駛座的下水管內，污水水流急速，飄散高濃度有毒氣體硫化氫，使得搶救司機的行動難度大。