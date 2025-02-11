日本道路天坑再現！凌晨「噴水10m高」　7成民眾擔憂恐怖意外

▲日本埼玉縣八潮市道路出現天坑，搜救作業仍未有進展。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本成為已開發國家多年，然而國內的基礎設施等建設卻出現年久失修損壞的問題，導致出現各種工安意外。繼埼玉縣八潮市道路出現巨大天坑，導致駕駛卡車的70多歲男性駕駛連人帶車跌入坑洞後，今（11）日千葉縣也有道路因排水管線破裂而出現坑洞。對此，高達7成日本民眾深感不安。

根據《日本放送協會》，千葉縣大網白里市瑞穗台地區某住宅區的道路，於11日凌晨3時出現坑洞，疑似因水管破裂的關係，導致漏水現象。當地警方接獲民眾報案後趕往現場，發現道路中央部分出現寬約2公尺的坑洞，而水從道路坑洞往上噴出，水柱高度達10公尺。

水柱向上噴時，因為強大的水壓，導致周圍建築物的玻璃窗、甚至是部分屋頂因此毀損。

負責管理該地區水管的業者指出，埋設在地底的自來水管出現破損、漏水，這才導致土壤下陷，進而引發道路土層坍塌出現天坑，事發原因與埼玉縣八潮市的天坑類似。

另外，埼玉縣八潮市一處交岔路口從1月28日出現巨大天坑，疑似因埋藏在地下的排水用管線老舊腐蝕，導致水不斷侵蝕地層、土砂從龜裂處流入管內並引發地層坍塌，兩個天坑最後合而為一，深達15公尺。

儘管消防當局曾本月5日在地底發現疑似卡車駕駛座的部分物體，卻因擔憂脆弱的地層持續坍塌、坑內積水、硫化氫，而導致搜救工作遲遲無法進展。

對此，埼玉縣府昨（10）日晚間召開會議，決定開挖2處直徑約10公分的洞，連接地下與排水道管，並將小型攝影鏡頭或是有定位功能的機器塞入洞口，持續針對地底進行監測、蒐集相關數據。

《日本放送協會》從本月7日針對日本國內2800名18歲以上民眾進行調查，其中有1212人（43%）接受問答，發現高達71%的民眾度為道路因水管老舊腐蝕而導致地層下陷或坍塌等問題「深感不安」，其中有32%的民眾回答相當擔憂、39%的民眾表示能感受到一定程度的不安。