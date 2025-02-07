快訊／高雄女遭分屍餵魚！冷血嫌拒談案情「夜間聲押」

記者記者許宥孺、閔文昱／高雄報導

高雄市一名71歲林姓婦人在大年初五（2日）騎車外出後失聯，兒子發現後報警，警方5日在婦人男性友人家發現多處血跡，且在婦人失聯期間來回外出至少5次丟棄可疑物品，懷疑婦人已遭殺害「碎屍」，立即持拘票逮捕張男。高雄地檢署漏夜偵查後，認定張男涉犯殺人重罪向法院聲押。

▲73歲張姓男子涉有重嫌，遭檢警移送。（圖／記者許宥孺翻攝）

回顧這起驚悚分屍案，楠梓分局3日上午10點接獲婦人的兒子報案，指出媽媽在2日下午5點05分從楠梓住家騎乘機車外出後，不僅當晚沒回家睡覺，手機還無法撥通，擔心母親行蹤。

▲高雄婦人失蹤一夜未歸，尋獲時已被分屍。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調閱監視器，發現婦人2日騎乘機車，後座載著73歲友人張男返回其在前鎮區住家，隨後失去行蹤。警方調閱監視器發現，婦人2日下午6點多，進入張男住處後便沒有外出。

張男起初辯稱婦人當天只待了30分鐘就離開，不過，警方根據監視器確認，婦人從進去住家後就沒再離開，懷疑婦人在屋內遭殺害，立即報請高雄地檢署指揮偵辦。

▲警消於前鎮運河打撈到婦人的腳掌、臟器。（圖／記者許宥孺翻攝）

專案小組發現，張男於3日清晨6點至上午10點之間，12度進出家門、形跡可疑，其中至少5度帶著可疑物品外出丟棄，後續進入屋內時，發現有多處血跡噴濺痕跡。專案小組6日循線，在前鎮5號船渠尋獲婦人的遺體，不過婦人已遭到分屍，初步僅尋獲腳掌、內臟與身體極度不完整屍塊，不排除嫌犯將婦人「碎屍」，或遭魚啃噬，目前仍持續打撈中。

張男移送至雄檢複訊後，閉口不談案情，檢方認為張男涉嫌重大，依殺人罪嫌向法院聲押。