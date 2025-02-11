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官方掛保證求子超靈　盧秀燕曝「他」吃了台中1物懷龍鳳胎

▲盧秀燕,新丁粄節。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中東勢新丁粄節將於2月12、13日登場，市長盧秀燕爆料，新丁粄節求子靈驗，立委黃健豪去年吃了桃粄和龜粄後，太太就懷了龍鳳胎，下個月即將生產。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中東勢新丁粄節將於2月12、13日登場，市長盧秀燕今(11)日主持市政會議表示，新丁粄節有「好孕」及「好運」雙重意義，求男育女十分靈驗，還爆料立委黃健豪原有一名女兒，希望再有一個孩子，去年吃了桃粄和龜粄後，太太懷了龍鳳胎，下月即將生產，可見求男育女非常靈驗。

▲盧秀燕,新丁粄節。（圖／記者游瓊華攝）

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▲新丁粄節連年都在台中市東勢客家文化園區舉辦。（圖／資料照片）

盧秀燕指出，新丁粄節連年都在台中市最大的客家聚落—東勢客家文化園區舉辦，有「好孕」的意義，想生男就吃龜粄，想生女就吃桃粄；一般傳統節慶活動多是吸引資深公民參加，但是從新丁粄節歷年人流分析來看，遊客年齡層比例最高是20至29歲，剛好落在生男育女的年齡，顯見新丁粄節不但是重要的客家文化城市品牌活動，更與國安有密切關係。

▲盧秀燕,新丁粄節。（圖／記者游瓊華攝）

▲東勢新丁粄的內餡是「花豆內餡」，是少見特色之一。（圖／市府提供）

盧秀燕表示，東勢地區總人口數不到5萬人，但是連續2年新丁粄節舉辦期間，都湧入超過10萬人次造訪東勢，因此交通局及警察局也會加強人流服務。明、後兩天活動即將登場，歡迎想求男育女，或求事業、家庭好運的民眾前來體驗全國最大的客家節慶活動，也可順遊正璀璨登場的「中台灣元宵燈會」。

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