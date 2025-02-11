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社會 社會焦點 保障人權

逃逸仔宿舍被抄！3移工躲3樓冷氣室外機　1句「想想家人」軟化

記者許權毅／台中報導

台中市專勤隊今前往清水查緝逃逸移工，總計查獲6男2女，均為年紀落在20多歲左右越南籍失聯移工。不過，查緝過程中，有3、4名移工為逃避查緝，竟爬上大樓3樓外牆的冷氣室外機，企圖躲避專勤隊，甚至消防局緊急到場架設氣墊，最後由執勤人員、通譯勸說「想想家人」，僵持3小時平安落幕。

台中專勤隊指出，該屋為移工租屋處，執勤人員接獲民眾檢舉，會同警方前往查緝，今日7時許到場表明身分後，現場有多名外籍人士四處逃竄，現場先查獲5名逾期外籍人口。

▲▼逃逸移工落跑。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中市今早有3名移工拒捕，站上3樓外牆或是冷氣室外機。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼逃逸移工落跑。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼專勤隊人員與通譯在現場苦勸，試圖軟化情緒，最終奏效。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼逃逸移工落跑。（圖／記者許權毅翻攝）

經執勤人員搜索現場，發現有3名外籍移工躲藏在大樓外牆，甚至站上冷氣機室外機，相當危險，專勤隊人員立即轉報119，並以柔性方式勸說移工。現場照片拍下，有移工甚至連衣服都沒穿，就嚇得落跑，情緒較緊張。

專勤隊見狀，立即通知通譯到場，並由執勤人員苦勸：「想想家人！想想孩子！」，移工們則說：「沒辦法，過年有欠錢。」經專勤隊允諾會妥善協助後，約僵持3小時、今早10點左右全數勸下，或是由專勤隊人員拉下，順利化解危機。經查，現場有6男2女均為20多歲越南籍失聯移工，由專勤隊收容查處，後續追查可能非法雇主以及仲介。

▲▼逃逸移工落跑。（圖／記者許權毅翻攝）

▲移工為躲避查緝，站上窗台。（圖／記者許權毅翻攝）

專勤隊強調，移民署將持續掃蕩查處不法外來人口，深入追查幕後非法雇主及非法仲介，並重點打擊非法仲介集團，以保障國人合法工作權益及展現政府執法決心。呼籲民眾切勿以身試法，若貪圖一時之便而僱用來路不明的外來人口非法工作，依就業服務法最重可處75萬元罰鍰；非法仲介外國人工作最高可處50萬元罰鍰；意圖營利者恐將面臨3年以下有期徒刑、拘役或併科120萬元以下罰金，得不償失。

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