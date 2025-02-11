獨／口罩戴好！台中男流感頭痛胸悶掛急診　撐不到1周春節不治

▲春節長假後流感疫情升溫，台中上週單周新增27人重症，另有4人死亡，最年輕才50多歲，醫師提醒民眾戴好口罩，若有症狀就在家休息。（示意圖，非當事人／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

春節期間國人瘋出國日本、韓國，年後一周國內流感疫情急遽升溫，根據統計，上週（2/2-2/8）是春節後第一周，台中因類流感就診人數逼近2萬8000人，較去年同期1萬5000餘人多了將近一倍；且重症個案激增27例，包括一名30多歲女性，目前人還在加護病房；另有4名男性不治，當中最年輕僅50多歲，因身體不適在農曆年前掛急診，但不到一周，就在春節期間病逝醫院。

據了解，50多歲的流感死亡個案為男性，有慢性肺病及心臟衰竭病史，未接種流感疫苗，1月底出現頭痛、胸悶症狀，後因症狀加劇呼吸喘至醫院急診就醫，經醫療團隊積極救治，仍不幸於發病數天後於農曆春節間死亡。

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此外，台中市上周新增27例流感併發重症個案，當中僅有3人打過流感疫苗。而重症中最年輕患者為30多歲女性，有高血壓等慢性病史，未接種流感疫苗，1月底時出現嗜睡及上呼吸道症狀，2月初曾至診所就醫診斷為A流及開立公費抗病毒藥劑服用，2月4日因呼吸喘、血氧下降至急診就醫，胸部X光顯示肺炎，目前於加護病房治療中。

今天是開學日，衛生局呼籲，近期國內外流感疫情皆處於高點，民眾若出現不適症狀儘速戴口罩就醫，落實生病不上班、不上課在家休息，配合醫師指示治療；另外，至醫療院所或人潮擁擠的公共場所請自主戴口罩、落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節等個人衛生習慣，以維護個人及家人健康。