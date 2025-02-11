國小開學爸爸們看呆了...校門出現吸睛警花　175cm長腿警現身

▲國小今天開學，台中各警分局以創意方式宣導，圖為第四分局以戳戳樂吸引孩童。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

爸媽終於自由了！國小寒假正式結束，今日起開學，台中市警方也啟動「護童專案」，各分局大搞創意，希望能夠吸引孩子們目光，趁此機會加強宣導各項法治觀念。第六警分局派出女波麗士團，其中第五分局也請出美女警花，甚至有民眾以為是「特別演出」的模特兒。

▲第一分局由人偶警員發放平安符。（圖／記者許權毅翻攝）



台中市警局婦幼隊指出，去年共查獲兒少性剝削案件共207件，其中43%與青少年因缺乏自我保護意識而拍攝、散布性影像有關，38%則因網路交友遭誘騙拍攝私密影像，為有效預防兒少受害，中市警針對婦幼案件「犯罪熱點」進行統計分析，採取「滾動式調整」策略，加強重點區域實體宣導，今日也特別至豐原豐田國小發放宣導品。

各分局也發揮不同創意，希望讓孩子加深印象，宣導不同法治觀念。第一分局由牛奶方盒警探，拉著玩偶宣導防詐，也有文昌筆、護身符發放，提醒孩子交通安全；第四分局特別製作吸睛大型戳戳樂，師生看到這座造型吸睛的戳戳樂可以直接「開戳」抽獎，全部暴動陷入瘋狂，驚呼連連大讚警察的用心，並將將打詐、反毒、交通安全加入藏頭詩字卡。

▲▼第五分局陳姵羽（上）、第六分局邱芷瑩（下）今日支援護童專案。（圖／記者許權毅翻攝）



不只如此，第五分局、第六分局請來美女警花宣導，讓爸爸媽媽們以為是「特別演出」。第五分局四平所女警陳姵羽不是第一次登上新聞版面，專業又亮麗的外型，多次吸引民眾目光，今日站在路口指揮交通，還有人以為是模特兒；第六分局由巡官邱芷瑩協助發放「熊熊毛巾」，邱面貌清秀、身高175公分，特來校園護幼苗，立即吸引孩童及家長的目光，護童勤務暖心又吸睛，學童直呼上學好開心。