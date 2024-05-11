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移工路旁聊天遭撞飛慘死、酒駕男肇逃被查獲　國民法官將開庭審理

▲彭姓泰國籍移工去年3月間晚間在新屋區中山東路與同鄉聊天，遭酒駕熊姓男子開車撞飛，楊梅警方到場處理。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲彭姓泰籍移工去年在路旁與同鄉聊天，遭酒駕男子開車撞飛，警方到場處理。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

泰國籍彭姓移工去年3月9日晚間在桃園市新屋區中山東路與同鄉在路旁聊天，一輛轎車迎面疾馳將其撞飛當場慘死，肇事車輛未停車查看反而加速逃逸，楊梅警分據報後循線在中壢區住家查獲肇逃熊姓男子到案，酒測值仍高達為每公升0.48毫克；桃園地檢署去年底偵結將熊男依公共危險之酒後駕車致人於死、肇事遺棄等罪嫌起訴，桃園地院列入國民法官法案件，將於下周一（13）日開庭審理。

檢警調查，去年3月9日晚間9時50分許，31歲的泰國籍彭姓男子在新屋區中山東路二段與其他4名同鄉在路旁聊天，突然間一輛轎車迎面飛馳過來，同鄉試圖將站在最外側的彭男拉回，卻仍被轎車撞飛十餘公尺，當場傷重昏迷，肇事車輛闖禍後未下車察看，仍加速逃逸，泰籍同鄉趕緊報警處理，並將彭男送醫急救但仍傷重不治。

▲楊梅警方循線查獲涉嫌酒駕肇逃的熊姓男子到案，其轎車擋風玻璃碎裂、引擎蓋有明顯撞擊痕跡。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲楊梅警方循線查獲涉嫌酒駕肇逃的熊姓男子到案，其轎車擋風玻璃碎裂、引擎蓋有明顯撞擊痕跡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警方接獲報案後在場蒐證，警方根據事故現場沿途監視器展開追查，查獲涉嫌肇逃的63歲的熊姓男子涉有重嫌，循線在其中壢區住處查獲作案車輛，其轎車擋風玻璃碎裂，引擎蓋有撞擊痕跡等證據，警方查獲熊男到案後立即酒測，酒測值為每公升0.48毫克，已明顯超標，熊男坦承犯行不諱，彭姓移工母親事後憤怒跨海提告。

桃園地檢署複訊時，熊男坦承犯行，辯稱撞擊後害怕才不敢停車，檢方偵結依公共危險之酒後駕車致人於死、肇事遺棄等罪嫌提起公訴，並列入國民法官案件，桃園地院預計下周一（13）日開庭審理。

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