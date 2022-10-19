　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

反鎖宿舍房門　惡狼持菜刀逼女管理員口交！一審重判8年

▲泰國籍吳姓移工今年7月間下午酒後返回宿舍時，見女管理員鏡起淫念，持菜刀脅迫撫摸胸部、口交得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲泰國籍吳姓移工今年7月間下午酒後返回宿舍時，見女管理員竟起淫念，持菜刀脅迫撫摸胸部、口交得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者沈繼昌／桃園報導

泰國籍吳姓移工於今年7月間酒後返回工廠宿舍，見女管理員在其房間清查衣櫃竟起淫念，先將房門反鎖，女管理員反抗，吳男持菜刀將她推倒在地，隔著衣物撫摸胸部，以手強壓逼迫為其口交得逞，女管理員事後報警，警方循線將醉醺醺的吳男拘捕到案；桃園地院審理時，吳男坦承犯行，辯稱酒後亂性，法官認為犯行明確，依犯攜帶兇器強制性交罪，判處有期徒刑8年，還可上訴。

檢警調查，年約30歲的泰籍吳姓移工，今年7月28日下午5時許，酒後醉醺醺地返回位於大溪區員工宿舍，見宿舍女管理員在其房內清查衣櫃，吳男見四下無人竟起色心，先將其房門反鎖，不顧其抗拒，持菜刀威脅將女管理員推倒在地，隔著衣褲撫摸其胸部，最後壓住其頭部，脅迫替其口交直至射精，強制性交行為得逞。

女管理員事後不甘受辱報警處理，大溪警方據報趕抵宿舍將醉醺醺吳男逮捕到案，並在宿舍房間內扣得作案用菜刀1把，桃園地檢署檢察官複訊後，依妨害性自主罪嫌將吳男提起公訴。

桃園地院法官審理時，吳男於警詢、偵訊與本地院準備程序庭審理時均坦承犯行不諱，與證人女管理員於警詢、偵訊時證述情節相符，檢方則提供警員職務報告、外僑居留等資料查詢、搜索扣押筆錄、扣押物品菜刀、女管理員繪製現場圖等證物佐證，被告吳男自白與事實相符，本案事證明確。

法官審酌，被告為滿足一己性慾，見室內僅有女管理員一人在內，基於強制性交犯意，以菜刀脅迫為其口交，違反其身體自主權外，並對其造成嚴重心理創傷，本應從重量刑，考量被告犯後坦白認罪與尚知悔悟，審結依犯攜帶兇器強制性交罪，處有期徒刑8年，本案還可上訴。

【更多新聞】

國內首宗活摘器官集團曝！他被騙到柬埔寨險沒命　恐怖3人蛇落網

藍營抨擊西進大賺人民幣　鄭運鵬：人生經歷的一部分

台7線陸續搶通　桃園搜救隊接駁明池山莊189遊客下山

►satana包包超甜價必買！百搭實用　減壓背帶太舒服

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
忍1年鬆口好消息！　許藍方報喜「輪我生寶寶了」近照曝
快訊／還是無法選議員！謝和弦怒嗆：2024立委選舉見
300萬拍到透天厝秒變雙屍凶宅！　得主無奈說話了
快訊／陳昭榮離婚時間點撞拆夥「螢幕情侶」　葉全真回應了
台南「孤輪飆仔團」慘了！35人公共危險送辦　3騎士罰9萬+吊
陽光只露臉2天！　雨彈最猛烈時間曝
謝和弦求翻盤吞敗　法院判決理由曝
別再揉眼睛！　她一檢查發現「30根眼睫毛」卡眼瞼
快訊／謝和弦爭參選資格提告　法院火速裁定出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

遭評論「有化學藥劑氨味」！屏東臭豆腐店捍衛8年商譽怒告網友

「內用外送均一價」遭公平會罰200萬　foodpanda抗罰強調沒壟斷

反鎖宿舍房門　惡狼持菜刀逼女管理員口交！一審重判8年

謝和弦聲請「繼續列名候選人」吞敗　法院判決理由曝

快訊／謝和弦吸毒喪失參選資格求翻盤　遞狀1天秒被法院駁回

快訊／路口對撞計程車...自小客車「烏龜翻」　7人受傷緊急送醫

台南「翹孤輪」飆仔慘了！35人公共危險送辦　3騎士罰9萬+吊照

快訊／樹林滿載幼兒娃娃車自撞！失控衝上人行道　1童受傷送醫

金門10級陣風狂吹...竟漂來陸籍幽靈船！民眾嚇壞急報警

300萬拍得透天厝秒變雙屍凶宅　他無奈：將聲請「得標不成立」

坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD

劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

2女滿18體驗高雄夜生活　酒駕被抓哀求：放過我們

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

爸借車開卻拒檢＋輾傷騎士　兒收8罰單恐罰7萬7傻爆眼

Ella陷媽「人妖風波」後露面3度淚崩　狠狠教訓母痛罵：妳就是網路霸凌！

40歲敖犬參戰《全明星4》「是不是弄我」　曹佑寧.潘君侖回鍋「年紀差一輪」

原民媽吃飯幫準備筷子 紐西蘭爸94不用選刀叉

行車紀錄器突「自動錄影片」 10s後見騎士摔車...駕駛驚呆

遭評論「有化學藥劑氨味」！屏東臭豆腐店捍衛8年商譽怒告網友

「內用外送均一價」遭公平會罰200萬　foodpanda抗罰強調沒壟斷

反鎖宿舍房門　惡狼持菜刀逼女管理員口交！一審重判8年

謝和弦聲請「繼續列名候選人」吞敗　法院判決理由曝

快訊／謝和弦吸毒喪失參選資格求翻盤　遞狀1天秒被法院駁回

快訊／路口對撞計程車...自小客車「烏龜翻」　7人受傷緊急送醫

台南「翹孤輪」飆仔慘了！35人公共危險送辦　3騎士罰9萬+吊照

快訊／樹林滿載幼兒娃娃車自撞！失控衝上人行道　1童受傷送醫

金門10級陣風狂吹...竟漂來陸籍幽靈船！民眾嚇壞急報警

300萬拍得透天厝秒變雙屍凶宅　他無奈：將聲請「得標不成立」

吳霏親解釋「與艾薇真實關係」　理想型是TWICE成員！

《原子少年》登PLG職籃開幕戰　Ozone成勇士主場表演嘉賓

2022週年慶SK-II組合一次收！4大夢幻組合明星商品　晶瑩剔透趁現在！錯過再等一年

遞狀遭法院駁回！　謝和弦斥「理由太瞎」再抗告：2024立委選舉見

金萌獎搶票中！「照騙集團」藍貓公車衝第一　搗蛋汪、大叔喵緊追

忍1年鬆口好消息！　許藍方報喜「輪我生寶寶了」…近照網認不出

張惇涵PO文說3故事「相信事在人為」　暗諷柯文哲侯友宜淹水跑輔選

遭評論「有化學藥劑氨味」！屏東臭豆腐店捍衛8年商譽怒告網友

「內用外送均一價」遭公平會罰200萬　foodpanda抗罰強調沒壟斷

陳品捷下周歸隊　味全新洋投後天初登板

中友百貨電梯「15F直墜B5」！民眾目睹嚇傻：絕命終結站？

社會熱門新聞

電競直播主販毒被抓！新莊住處藏大麻

國內首宗活摘器官集團曝　恐怖3人蛇落網

即／蓮池潭首宗帆船翻覆2死真相曝

22刀殺害養他長大的阿嬤　舅舅氣到當庭罵髒話

海倫清桃夫妻遭控吸金詐騙　App捲款上億

八仙塵爆18歲女燒傷49%　獲判賠397萬

退伍少校連殺2人　三峽雙屍案起訴

印度男在台灣很孤單　性侵女大生

即／謝和弦吸毒喪參選資格求翻盤　遞狀1天秒被駁回

士官長叫他集合！中尉氣炸飆罵：X他X的B　下場慘爆

無照酒駕撞死工人　爆乳妹：我是被逼喝酒

法拍屋驚見白骨焦屍　高大成曝1疑點

甩砲友被恐嚇！辣媽為兒赴摩鐵被硬上

快訊／曾威豪、劉芯彤入獄了　憔悴現身不發一語

更多熱門

相關新聞

傳播妹下體「驗出精液」才知遭性侵

傳播妹下體「驗出精液」才知遭性侵

台中廖、蕭姓男子找傳播小姐琳琳(化名)在KTV包廂飲酒作樂，見琳琳喝醉遂輪流性侵她，事後琳琳到醫院驗傷，廖、蕭怕負刑責，又找朋友持槍強押琳琳錄製「合意性交」的切結，逼問她「如果驗到2人精液的話怎麼講」，琳琳這才發現自己遭性侵。台中地院審理，認為廖、蕭犯行屬實，依強制性交罪，各處4年徒刑。另廖、蕭和其他4名友人再被依妨害自由罪，各處3月到6月不等徒刑，可易科罰金。

甩砲友被恐嚇！辣媽為兒赴摩鐵被硬上

甩砲友被恐嚇！辣媽為兒赴摩鐵被硬上

持刀硬上宿舍女管理員　醉狼重判8年

持刀硬上宿舍女管理員　醉狼重判8年

長髮大姐姐變「生理男」！17歲少女慘遭性侵

長髮大姐姐變「生理男」！17歲少女慘遭性侵

打工女喊「不要」被硬上　淫狼和解竟耍陰招

打工女喊「不要」被硬上　淫狼和解竟耍陰招

關鍵字：

泰籍移工酒醉性侵女管理員

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陳昭榮證實離婚！掰了27年妻揭兩人關係現況

電競直播主販毒被抓！新莊住處藏大麻

日本AV女優賣淫被捕　接客6千「實拿2千」

好市多聯名卡換家！內行「1招不用重辦」免帶現金

不是正宮！直擊陳昭榮夜伴熟女

LINE限時免費貼圖快下載　最新隱藏版大公開

她穿短褲上班　闆娘突嗆不要臉：我兒子沒結婚

國內首宗活摘器官集團曝　恐怖3人蛇落網

預約飯店泳池遭拒！人夫改用英文問卻馬上成功

環島6天「2人噴3萬」喊貴！網指1花費：超盤

買下8間老房超後悔！10年後「驚人價值曝光」

陳昭榮前妻首發聲！「簽字離婚時間點」曝光

確診妹羞曝「下體狂流水」1天換3條內褲！釣出苦主

亞洲金融風暴來了？「這國貨幣」驚見不妙徵兆

陸網爆汪小菲張穎穎互毆！「她身上瘀青」全被拍

更多

最夯影音

更多
坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD

坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD
劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

2女滿18體驗高雄夜生活　酒駕被抓哀求：放過我們

2女滿18體驗高雄夜生活　酒駕被抓哀求：放過我們

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面