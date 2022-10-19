反鎖宿舍房門　惡狼持菜刀逼女管理員口交！一審重判8年

▲泰國籍吳姓移工今年7月間下午酒後返回宿舍時，見女管理員竟起淫念，持菜刀脅迫撫摸胸部、口交得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者沈繼昌／桃園報導

泰國籍吳姓移工於今年7月間酒後返回工廠宿舍，見女管理員在其房間清查衣櫃竟起淫念，先將房門反鎖，女管理員反抗，吳男持菜刀將她推倒在地，隔著衣物撫摸胸部，以手強壓逼迫為其口交得逞，女管理員事後報警，警方循線將醉醺醺的吳男拘捕到案；桃園地院審理時，吳男坦承犯行，辯稱酒後亂性，法官認為犯行明確，依犯攜帶兇器強制性交罪，判處有期徒刑8年，還可上訴。

檢警調查，年約30歲的泰籍吳姓移工，今年7月28日下午5時許，酒後醉醺醺地返回位於大溪區員工宿舍，見宿舍女管理員在其房內清查衣櫃，吳男見四下無人竟起色心，先將其房門反鎖，不顧其抗拒，持菜刀威脅將女管理員推倒在地，隔著衣褲撫摸其胸部，最後壓住其頭部，脅迫替其口交直至射精，強制性交行為得逞。

女管理員事後不甘受辱報警處理，大溪警方據報趕抵宿舍將醉醺醺吳男逮捕到案，並在宿舍房間內扣得作案用菜刀1把，桃園地檢署檢察官複訊後，依妨害性自主罪嫌將吳男提起公訴。

桃園地院法官審理時，吳男於警詢、偵訊與本地院準備程序庭審理時均坦承犯行不諱，與證人女管理員於警詢、偵訊時證述情節相符，檢方則提供警員職務報告、外僑居留等資料查詢、搜索扣押筆錄、扣押物品菜刀、女管理員繪製現場圖等證物佐證，被告吳男自白與事實相符，本案事證明確。

法官審酌，被告為滿足一己性慾，見室內僅有女管理員一人在內，基於強制性交犯意，以菜刀脅迫為其口交，違反其身體自主權外，並對其造成嚴重心理創傷，本應從重量刑，考量被告犯後坦白認罪與尚知悔悟，審結依犯攜帶兇器強制性交罪，處有期徒刑8年，本案還可上訴。

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