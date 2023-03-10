恐怖畫面曝！他站路邊聊天下秒遭撞飛慘死　無良酒駕男抓到了

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市新屋區中山東路二段昨（9）日晚間發生肇事逃逸案件，彭姓泰國籍移工與同鄉在路旁聊天，突然1輛轎車迎面衝過來將站在最外側的彭男當場撞飛，肇事車輛非但未停車反而加速逃逸，彭男被送醫急救後仍傷重不治；楊梅警分據報後循線追查，查獲肇逃的熊姓男子到案，酒測值為每公升0.48毫克已明顯超標，警方偵訊後依公共危險、肇事逃逸等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲彭姓泰國籍移工昨晚在新屋區中山東路與同鄉聊天時，遭酒駕男子開車撞飛瞬間。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警方指出，昨晚9時50分，31歲的泰國籍彭姓男子在新屋區中山東路二段與其他4名同鄉在路旁聊天，突然間1輛轎車突然迎面而來，同鄉察覺不妙趕緊試圖將站在最外側的彭男拉回，未料仍被轎車撞飛，飛出十餘公尺當場傷重昏迷，肇事車輛闖禍後仍逕自逃逸，彭男被同伴送醫急救但仍傷重宣告不治。

▲彭姓泰國籍移工昨晚在新屋區中山東路與同鄉聊天時，遭酒駕男子駕車撞飛慘死，警方到場搜證調查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警方接獲報案，在現場蒐證時，仍有彭姓男子血跡，警方根據事故現場沿途監視器展開追查，未久即查獲涉嫌肇逃的63歲的熊姓男子，其轎車擋風玻璃碎裂，引擎蓋有撞擊痕跡等證據，警方為熊男進行酒測，酒測值為每公升0.48毫克，熊男坦承犯行，警方偵訊後依公共危險、肇事逃逸等罪嫌將熊男移送桃檢偵辦。

▲楊梅警方循線查獲涉嫌酒駕肇逃的熊姓男子到案，其轎車擋風玻璃碎裂、引擎蓋有明顯撞擊痕跡。（圖／記者沈繼昌翻攝）