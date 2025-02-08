桃園醉女脫光！咆哮跳舞張腿躺大街　爬車頂與警對峙畫面曝

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅警分局昨（7）日下午接獲通報，一名中年女子疑似酒醉頂著嚴風在高獅路上脫光衣物，沿街攔車或躺在大街上，脫序行為嚇壞經過路人與車輛，警方立即到場處理，但女子胡言亂語不理會員警規勸，甚至爬上路過車子車子大聲喧嘩，警方最後請來女警將其強制送醫，結束這場鬧劇。

▲桃園市一名中年女子昨天下午在楊梅區高獅路上，疑似酒醉突然脫光全身衣物或坐或躺在大街上。（圖／翻攝自臉書《黑色豪門企業》）

▲桃園市一名中年女子昨天下午在楊梅區高獅路上，疑似酒醉突然脫光全身衣物在大街上跳舞攔車。（圖／翻攝自臉書《黑色豪門企業》）

楊梅警方指出，昨天下午1時許接獲報案指稱，一名中年女子不顧戶外僅11度左右低溫，突然脫光衣物，在楊梅區高獅路一帶穿梭，員警到場了解發現48歲葉姓女子全身充斥酒味，情緒激動在大街上跳舞甚至攔車，員警擔心路過車輛對其造成傷害，好心規勸穿上衣物，但女子卻不予理會，甚至還爬上一輛路過轎車車頂上與員警對峙。

▲桃園市一名中年女子昨天下午在楊梅區高獅路上，酒醉脫光衣物爬上路過轎車與員警對峙。（圖／翻攝自臉書《黑色豪門企業》）

員警見規勸無用，最後由女警為其穿上衣物，並通知119救護人員到場，將其強制就醫，結束這場鬧劇。

▲楊梅分局幼獅派出所所長連英傑說明處理過程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

