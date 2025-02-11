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大陸 大陸焦點 特派現場

藉DeepSeek營造焦慮　陸出現大量AI割韭菜課程

▲▼Deepseek。（圖／路透）

▲Deepseek爆紅，許多「AI課程」也隨之出現。（圖／路透社）

文／中央社台北11日電

中國人工智慧模型DeepSeek成為話題焦點，「AI焦慮」隨之蔓延，許多「AI課程」如雨後春筍般冒出，然而課程內容參差不齊，有些動輒人民幣數百元的課程，內容卻是網路資料拼湊而成，消費者成了現成的「韭菜」。

浙江杭州的中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）推出人工智慧模型在全球爆紅，同時也在中國帶動一波「學習使用AI」的風潮。有些商人與網路名人看準「AI焦慮」商機，推出「AI課程」。在環境的推波助瀾之下，不少課程受到追捧，有網路名人稱藉由收費課程，4天內獲利人民幣20萬元（約新台幣90萬元）。

綜合中國官媒新華社、經濟觀察網、上游新聞等媒體報導，這類課程如雨後春筍般冒了出來，但消費者購買後發現，某些昂貴的課程，內容幾乎都是網路上的資訊拼湊而成，所謂的「秘笈」也是公開資訊，「覺得被騙了」。

報導引述業內人士表示，AI課程及其背後的亂象，是利用技術快速發展之下，人們害怕跟不上的焦慮心態。近期一些商人或名人主要是利用DeepSeek的噱頭博取流量，以「用AI賺取人生第一桶金」等口號，製造「AI焦慮」，從而牟取利益，但兜售的課程本身可能和DeepSeek沒有太大的關係。

▲▼Deepseek。（圖／路透）

報導稱，這類課程的知識含量低但焦慮量高，是典型的「知識鐮刀」，收割的是人們的求知欲，進而引發一系列劣幣驅逐良幣問題。當務之急應是建立法律、監管等配套措施，社群平台及電商也應設立舉報投訴管道，讓藉由AI熱潮「割韭菜」的行為無所遁形。

蘭州大學資訊科學與工程學院副教授劉忻在報導中指出，包含DeepSeek在內的多數AI模型，操作介面已經設計得非常簡潔流暢，「目前網路上發布的一些免費攻略，基本上已經把AI工具的使用流程都講清楚了，參考這些已經足夠」。

他說，為了一款免費的輔助工具，花錢學習如何使用，顯然是本末倒置了，而且目前AI的演進速度非常快，往往一兩個月就會出新的版本，社群平台上不少「深度課程」長達數月，很難跟上時效。

此外，有業內人士認為，比起一般民眾，需要借助AI輔助完成特定工作的專業領域人士，醫療、科學實驗等，接受專業訓練是必要的，但一定要選擇正規的培訓管道，如何將專業與AI應用深度結合，提高工作效率才是重點。

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