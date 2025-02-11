750元之亂暫落幕　黃捷：NCC應全面檢討

▲黃捷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）去年7月預告修正電信管理業務規費收費標準，自海外購入配備WiFi、3Ｃ、藍牙及遊戲周邊備配等郵寄回台將收取審查費750元，引發民眾反彈。民進黨立委黃捷與沈伯洋10日立即共同召開協調會，終於達成協議即日起暫緩收費。黃捷說，短期上NCC應調降審查費用至合理價格或暫緩，中長期上可全面檢討低頻器材去管制的可行性。

黃捷表示，會中具體建議NCC應全面檢討，由於750元審查費成本中的450元屬於新系統的建置成本，但今年新系統尚未有預算執行，理應從成本中扣除。短期上NCC應調降審查費用至合理價格或暫緩，中長期上可全面檢討低頻器材去管制的可行性。

黃捷也指出，由於現階段NCC委員人數不足4人，仍無法修正法規，NCC已公布先暫緩收費，並待立法院通過NCC人事案後，儘速完成修改法規。

NCC鑒於網路購物普及，民眾透過網路訂購並進口供自用之無線電信終端設備或低功率射頻器材案件日益增多，申請第二級電信管制射頻器材輸入審查案件逐年增加，經統計112年案件數25,000餘件，113年40,000餘件，NCC每年需投入許多人力及資源辦理前揭案件，依據規費法第7條第1項「各機關學校為特定對象之權益辦理下列事項，應徵收行政規費。」及第10條第1項第1款「行政規費：依直接材（物）料、人工及其他成本，並審酌間接費用定之。」規定，於113年7月12日對外預告修正《電信管理業務規費收費標準》第14條修正草案新增「自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費」，並於114年2月3日發布施行於2月5日生效。

而所謂「自用第二級電信管制射頻器材」涵蓋範圍之廣，包括藍牙耳機、藍牙鍵盤及滑鼠等，還有PS5、Switch遊戲手把都在其中，惹來批評。

NCC10日傍晚發出聲明指出，回應最新民意，將針對海外郵寄自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費將再檢討，並依規費法相關規定對750元規費之收取為適切調整，調整前暫緩收取。