NCC縮了！750元審查費引爆民怨　承諾暫緩收費再研擬

記者蘇晟彥／台北報導

NCC原先預定將針對收取第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費引發議論，民眾痛批「根本在搶劫」同時在公共平台連署希望可以進行調整。對此，NCC 10日傍晚發出聲明指出，回應最新民意，將針對海外郵寄自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費將再檢討，並依規費法相關規定對750元規費之收取為適切調整，調整前暫緩收取。

▼NCC 10日發出聲明，將針對海外郵寄核准審查費再行檢討。（示意圖／ETtoday）

國家通訊傳播委員會(NCC)為回應最新民意，該會針對郵寄輸入自用2部以下第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費之收費，並依比例原則等，就收費方式與收費對象、數額再進行更周延估算，予以檢討調整。為因應調整需要，即日起依法申報之此類射頻器材，將先通知申請輸入者有審查費用待繳，本會則逕行審查，俟應收費數額確定後，再開立繳費單依限繳納。簡言之，縱使尚未繳納審查費用，也能先通過進口審查。

NCC強調，民眾於「公共政策網路參與平臺」提案重新討論收費標準業已通過，該會以謙卑態度面對各界最新意見，並即刻開啟檢討，基於相關行政成本考量下，思考向使用者收費合理性及執行妥適性。故為回應社會各界意見，將針對自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費通盤檢討。