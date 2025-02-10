750之亂有解！　沈伯洋：在財政機關未決議前可暫緩

▲NCC國家通訊傳播委員會。（資料照／記者謝婷婷攝）

記者皮心瑀／台北報導

針對NCC近日自用第二級電信管制射頻器材收費一事，在民進黨立委沈伯洋及黃捷與NCC人員召開會議協調下，已經暫時找到解方。沈伯洋指出，因為規費的收取和估算須經由財主機關，在財主機關還沒做出來決議之前，就可以先暫緩。

NCC鑒於網路購物普及，民眾透過網路訂購並進口供自用之無線電信終端設備或低功率射頻器材案件日益增多，申請第二級電信管制射頻器材輸入審查案件逐年增加，經統計112年案件數25,000餘件，113年40,000餘件，NCC每年需投入許多人力及資源辦理前揭案件，依據規費法第7條第1項「各機關學校為特定對象之權益辦理下列事項，應徵收行政規費。」及第10條第1項第1款「行政規費：依直接材（物）料、人工及其他成本，並審酌間接費用定之。」規定，於113年7月12日對外預告修正《電信管理業務規費收費標準》第14條修正草案新增「自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費」，並於114年2月3日發布施行於2月5日生效。

而所謂「自用第二級電信管制射頻器材」涵蓋範圍之廣，包括藍牙耳機、藍牙鍵盤及滑鼠等，還有PS5、Switch遊戲手把都在其中，惹來批評。

沈伯洋說明，在稍早協調的過程當中，終於想到一個方案，因為規費的收取和估算也有主管機關，也就是說，可以先請主管機關先對這件事情做出決議，而在還沒做出來之前，就可以先暫緩，但原本該管制的還是要管制，所以還是會守護相關的安全，不用擔心。「這個方案看起來可行，所以應該是可以解決各位的問題了！」

不過沈伯洋也提到，最根本的問題，還是要解決NCC無法開會一事，目前都知道某個部分該暫緩，但是要如何進行才是工作。