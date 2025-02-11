快訊／藍「抄名冊」罷免蘇巧慧被抓包　前黨員沒連署卻收到查詢單

▲新北市選委會查詢罷免提議書是否親簽。（圖／蘇巧慧國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免來勢洶洶，中選會截至昨（10日）已收到44位立委罷免案。照規定，中選會會抽樣寄出查詢單，確認是否為本人連署。其中，國民黨工、新北市青工會鶯歌區會長譚振耀發起罷免綠委蘇巧慧，日前已經送件第一階段連署，然而，卻有過去是國民黨員、但此次未連署罷免蘇巧慧的民眾，竟然收到中選會寄出的查詢單。綠委蘇巧慧今（11日）批評，國民黨抄黨員名冊的造假行為被民眾揭發了，以造假的方式來做仇恨動員，非常不可取，且已經違法。

蘇巧慧表示，自己在國會認真問政、全力為地方爭取建設，因此支持者向來跨越黨派藩籬，「我也覺得很納悶，國民黨黨工在我的政績旁擺攤要罷免我時，明明沒有幾個人到場連署，為何能短短幾天交出幾千份連署書？」

蘇巧慧指出，結果今天真相水落石出：稍早一位支持者來跟我們辦公室陳情，說他接到選委會抽樣調查，問他是不是參與了罷免蘇巧慧？他回答：「我根本沒簽過」、「我不同意罷免蘇巧慧」。

該名支持者坦言，他會出現在那份名冊上唯一的理由，就只是因為他曾是國民黨黨員，這是國民黨抄黨員名冊當連署書、偽造文書的鐵證。蘇批評，國民黨不好好反省傅崐萁主導立院以來，癱瘓政府運作所引發公民團體的憤怒，以造假的方式來做仇恨動員，非常不可取，而且已經違法。



