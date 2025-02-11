罷免、公投「幽靈連署」多　翁曉玲警告民團：不要以身試法

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（11日）針對選罷法連署加嚴覆議案進行表決，由國民黨團推派3人、民進黨團推派3人、民眾黨團推派1人進行發言，藍委翁曉玲發言時表示，警告打算大抄特抄的罷免團體，只要有連署假冒就會重懲，不要以身試法，挑戰法律界限，修選罷法就是要防死人連署、抄名冊。綠委沈伯洋則強調，死人連署戶政單位可以直接查，難道需要像花蓮縣府一樣上門查水表嗎？草率修法胡亂拼湊，被批評後不是回應問題，還反過來批評民團是側翼。

罷免案、公投案常發生死人連署狀況，過去議員陳致中罷免案就有近半連署事後清查不合格，而國民黨發起四大公投，連署名單中也有近8萬份偽造、2萬份死亡，此次國民黨則提出罷免連署加嚴，英檢附身分證，三讀後，政院提出覆議案，今日院會進行表決。

藍委翁曉玲發言時表示，民進黨昨是今非，覆議案無視現行正副總統選罷法規定，卓榮泰沒有做功課嗎？現在正副總統罷免案要附上身分證，過去中選會和綠委都曾經提案修公投法，要附上身分證，當時蘇貞昌說有心人士大量抄寫名冊，政府不允許公投制度淪為傷害台灣民主工具，行政院用行動打臉當年修法沒有意義。

翁曉玲指出，法案不會窒礙難行還提出覆議，就是為了故意拖延法案通過時間，可恥的是中選會，相關規定通過後，他們還亂凹，說修法前通過不需要檢附身分證影本，違背法律原則，還禁止戶政機關查對。

翁曉玲強調，警告打算大抄特抄的罷免團體，只要有連署假冒就會重懲，不要以身試法，挑戰法律界限，修選罷法就是要防死人連署、抄名冊，是重要決定，希望大家支持這樣的良善制度。

綠委沈伯洋直言，如果是冒名本來就有查詢單制度，死人連署戶政單位可以直接查，難道需要像花蓮縣府一樣上門查水表嗎？修法品質奇差，請問冒名跟偽造文書刑責如何競合？草率修法胡亂拼湊，被批評後不是回應問題，而是反過來批評民團是側翼，越是如此操作，越讓人民看見真面目。

