賴清德提「菩薩畏因、眾生畏果」回應韓國瑜　黃揚明分析背後含意

▲總統賴清德與立法院長韓國瑜出席五院國政會商。（圖／總統府直播）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德10日邀請五院院長入府會商國政，立法院長韓國瑜會中表達，希望賴清德呼籲各方停止惡性大罷免，總統府副秘書長張惇涵則透露，賴清德引用佛經「菩薩畏因，眾生畏果」回應。對此，媒體人黃揚明今（11日）分析，這句佛語是提醒人若擔心惡果，先考量為何導致惡果，當賴清德用這句話回應停下大罷免時，象徵反問韓國瑜「你們怕了吧！如果不砍預算，不就沒事了」？這就是執政者的大型PUA現場。

韓國瑜10日在五院會商後透露，有當面向賴清德表達，希望賴清德以黨主席身份呼籲各方停止惡性的大罷免。而總統府副秘書長張惇涵則在記者會證實此事，他也轉述，賴清德在會中引述佛經的一段話「菩薩畏因，眾生畏果」，這句話也是韓國瑜過去曾經引用過的，大家齊聚一堂，就是要解決「因」，避免大家不希望的「果」。

對此，黃揚明指出，星雲法師過去曾撰文，經云「菩薩畏因，眾生畏果」。菩薩之所以是菩薩，因他慎始畏因，不輕易去造惡因，自然不會有惡果；眾生卻畏果不畏因，總是先做了再說，等到果報現前時才來後悔。

黃揚明表示，這句佛語的用意，是在提醒人若擔心惡果，應該先考量自己為何要導致這樣的惡果。

黃揚明分析，當總統賴清德用這句話回應立法院長韓國瑜呼籲停下大罷免的呼籲時，也就象徵著總統藉以反問韓國瑜「你們怕了吧！如果不砍預算、不修財劃法、國會改革法案....等，不就沒事了嗎」？

黃揚明強調，這就是執政者的大型PUA現場，在野黨，誰叫你們不聽話。

▼韓國瑜向賴清德表示，希望賴以黨主席身份呼籲不要大罷免。（圖／總統府提供）