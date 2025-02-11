轟賴清德召五院會商「演演猴戲」　蔡壁如：不過是亮刀前最後偽裝

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德10日邀請五院院長會商國政，這也是中華民國史上首次的五院會商，備受各界矚目。對此，前民眾黨立委蔡壁如今（11日）表示，賴清德別搞錯方向，面對政治僵局，依然堅持演演猴戲，一場會談，不過是亮刀前的最後偽裝，執政者從不反省檢討，到現在仍在政治盤算，真有誠意，何不出面宣布停止荒謬的大罷免，讓國家社會能真正休養生息。

韓國瑜10日在五院會商後透露，有當面向賴清德表達，希望賴清德以黨主席身份呼籲各方停止惡性的大罷免。而總統府副秘書長張惇涵則在記者會證實此事，他也轉述，賴清德在會中引述佛經的一段話「菩薩畏因，眾生畏果」，這句話也是韓國瑜過去曾經引用過的，大家齊聚一堂，就是要解決「因」，避免大家不希望的「果」。

蔡壁如表示，面對現今的政治僵局，賴清德依然堅持演演猴戲，一場五院會談，不過是亮刀前的最後偽裝，試圖為失控的大罷免擦脂抹粉。

蔡壁如表示，朝野在院際會議上，各打禪語，佛法奧妙精深，但是，凡人坐在火車上看著火車就要對撞。台灣民眾黨總要有些作為，因此，他一直在呼籲「大和解2.0」，或許他的聲量不夠強大，捲起聲勢，但是，一個政黨就是要有理念要有實踐。

蔡壁如認為，現在的僵局，難道是院際之間的僵局嗎？除立法院之外，其他四院都是總統提名任命，每個人都奉行賴清德的意志，院際協調就只是一場戲，執政者從不反省檢討，到現在仍然在政治盤算，真有誠意，何不出面宣布停止荒謬的大罷免，讓國家社會能真正休養生息。

蔡壁如提到，自己在黨主席政見發表會中曾說過，政治家應以蒼生為念，找回自己的良心，賴清德寧願大費周章演一場五院會談，也不願高喊一句停止罷免，其司馬昭之心，天下皆知。

最後，蔡壁如強調，這社會唯有和解，他們國家才能走向真正安定繁榮，而民眾黨一定是最重要的一股力量。

▼前民眾黨立委蔡壁如。（圖／民眾黨提供）