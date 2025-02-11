川普警告：若哈瑪斯不釋放人質「地獄將降臨」

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）警告，若是哈瑪斯沒有在15日中午前釋放被關押的以色列人質，那麼他建議屆時立即取消停火協議，讓地獄降臨。

綜合外媒報導，川普10日向記者表示，如果所有以色列人質沒有在15日中午12點前被釋放，就建議取消停火協議，「我的意思是，他們應該在週六中午12點前全部被釋放。如果沒有——全部，不是零零散散釋放兩個、一個、三個、四個——如果到了週六中午12點還沒釋放，那麼地獄將降臨。」

川普強調，如果哈瑪斯沒有履行第一階段的協議釋放人質，那麼以色列和哈瑪斯之間的停火協議應該被廢除，但最終決定權仍然在以色列手中，「我是代表我自己說的，以色列可以決定是否遵循這個時間點，但就我個人而言，週六12點之前，如果人質沒有回來，地獄將降臨。」

當被問到「地獄將降臨」具體指什麼時，川普回應，「你們會知道的，他們也會知道，哈瑪斯會知道我在說什麼。」

當記者進一步詢問如果哈瑪斯沒有釋放人質，他是否會派遣美軍參戰時，川普僅回應，「我們看看會發生什麼事。」

川普的言論發表之際，哈瑪斯聲稱由於以色列「違反」停火協議，因此無限期推遲釋放人質。此舉導致以色列國防部長下令軍方進入警戒狀態，並做好「應對加薩任何可能情況」的準備。