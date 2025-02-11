全美流感大流行　2000萬人確診1.3萬死

▲全美流感大流行。（資料照／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國本季流感疫情持續升溫，全國已有近10所學校因疫情關閉，多州醫院湧入大量病患。根據美國疾病管制與預防中心（CDC）於7日發布的數據，自10月流感季開始以來，全美累計2,000萬例確診、31萬人住院，並導致1.3萬人死亡，其中57名為兒童。

CDC數據顯示，目前11個州的流感疫情達到最高級警戒，其中紐約州病例激增，截至1月25日當周，該州通報5.1萬例確診，較前一周增加6%，同期因流感住院人數達3,000人，增幅達11%。

紐約蒙地菲奧里醫療中心（Montefiore Medical Center）院內流行病學專家金德里納（Inessa Gendlina）指出，病例激增的主因包括，民眾配戴口罩的比例下降、今年流感疫苗效力較低，以及減少社交距離及防疫措施。

「我們希望疫情在未來1至2周內開始趨緩，但目前仍難以預測」，金德里納表示，「每年的流感季節就像雪花一樣，沒有兩年是完全相同的。」

CDC報告顯示，本季美國流感疫苗接種率僅約45%，低於2023-2024流感季同期水平。金德里納呼籲尚未接種疫苗的民眾立即行動，「現在還不算太遲，如果還沒打疫苗，今天就是最好的時機！」

本波流感疫情對學校影響尤為嚴重，許多學校因學生與教職員大規模感染被迫暫時停課。

俄亥俄州（Ohio）坎頓市（Canton）聖彼得天主教學校（St. Peter Catholic School）於9日宣布暫時關閉，校方表示，「由於教職員與學生染病人數過多，學校將停課。」原計畫於12日復課，但因疫情仍持續擴散，校方決定延長停課時間。

雖然流感疫情持續升溫，但專家認為目前情況仍在正常流感季範圍內。紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Health）疫苗中心主任穆里根（Mark J. Mulligan）表示，歷年流感疫情通常於2月達到高峰，目前的數據尚未超出預期，「我們仍能看到COVID-19的後遺影響，許多人因疫情期間減少接觸病毒，導致免疫力下降。」

美國流感疫情仍在持續發展，醫療專家強調，施打疫苗與保持良好衛生習慣是預防流感的最佳方式，民眾應提高警覺，避免感染風險。