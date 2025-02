美國再傳飛安事故！　亞利桑那州「2私人飛機相撞」釀1死、數人傷

記者張方瑀/綜合報導

美國再傳飛安事故,有兩架飛機在亞利桑那州(Arizona)的斯科茨代爾機場(Scottsdale Airport)跑道上相撞,造成至少一人死亡、數人受傷。

根據《美聯社》報導,這起事件發生在當地時間10日下午,美國聯邦航空管理局(FAA)在聲明中表示,中型商務噴射機「里爾35」(Learjet 35A)在降落後偏離跑道,隨後撞上停放在附近停機坪的同類型噴射機「灣流G200」(Gulfstream 200)。

FAA指出,目前尚不清楚機上有多少人,緊急救援人員已趕赴現場,也暫時停止機場所有航班進入。從現場照片可以看到,一架噴射機的起落架已經完全損毀,機身直接趴在地面上,周圍有多輛緊急救援車輛待命。

BREAKING: SCOTTSDALE, AZ — The Scottsdale airport runway is closed after a plane crash on Monday.



At around 2:30 p.m., Scottsdale officials say a plane crashed but have not confirmed any injuries

(ABC15 Arizona)pic.twitter.com/fiOVFazLL8