美國再傳飛安事故！　亞利桑那州「2私人飛機相撞」釀1死、數人傷

記者張方瑀／綜合報導

美國再傳飛安事故，有兩架飛機在亞利桑那州（Arizona）的斯科茨代爾機場（Scottsdale Airport）跑道上相撞，造成至少一人死亡、數人受傷。

根據《美聯社》報導，這起事件發生在當地時間10日下午，美國聯邦航空管理局（FAA）在聲明中表示，中型商務噴射機「里爾35」（Learjet 35A）在降落後偏離跑道，隨後撞上停放在附近停機坪的同類型噴射機「灣流G200」（Gulfstream 200）。

FAA指出，目前尚不清楚機上有多少人，緊急救援人員已趕赴現場，也暫時停止機場所有航班進入。從現場照片可以看到，一架噴射機的起落架已經完全損毀，機身直接趴在地面上，周圍有多輛緊急救援車輛待命。

BREAKING: SCOTTSDALE, AZ — The Scottsdale airport runway is closed after a plane crash on Monday.



At around 2:30 p.m., Scottsdale officials say a plane crashed but have not confirmed any injuries

(ABC15 Arizona)pic.twitter.com/fiOVFazLL8 — Hexdline (@HexdlineNews) February 10, 2025

斯科茨代爾機場是鳳凰城（Phoenix）地區的重要私人飛機樞紐，特別是在重大體育賽事期間，運輸量都會增加。

這起事故發生之際，美國近期已發生三起重大航空災難。

白令航空（Bering Air）一架塞斯納208小型客機6日在阿拉斯加州諾姆（Nome）外海墜毀，機上10人全數罹難。美國賓州一架載有6名墨西哥人的救傷專機1月31日在費城墜毀，造成機上4名機組員及2名乘客死亡。

另外，美國航空旗下PSA航空5342號班機1月29日在華府撞上黑鷹直升機（Black Hawk）墜河，造成2機共67人罹難。