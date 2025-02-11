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北韓再度震怒！不滿美軍核潛艇停靠南韓　竟開嗆：準備好捍衛和平

▲▼美軍洛杉磯級核潛艇「亞歷山大德里亞號」10日進入南韓釜山作戰基地。（圖／達志影像）

▲美軍洛杉磯級核潛艇「亞歷山大德里亞號」10日進入南韓釜山作戰基地。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

隨著北韓（朝鮮）近年來深化發展核武與導彈技術、頻繁試射，美國增加在韓半島（朝鮮半島）部署戰略資產的次數，以求遏制北韓核威脅。昨（10）日，美軍洛杉磯級核潛艇「亞歷山大德里亞號」更進入釜山港。對此，北韓國防省吐露不滿，認為美軍一再威脅地區安全，因此不惜使用任何手段捍衛和平。

根據北韓官媒《朝中社》，北韓國防省發言人今（11）日發表談話，認為美軍一再派出核潛艇與戰略轟炸機進入南韓，10日更派出洛杉磯級核潛艇「亞歷山大德里亞號」（SSN-757）進入釜山作戰基地，已嚴重對北韓構成國防安全上的威脅，且凸顯出美方無視北韓的擔憂，因此表示已做好使用任何手段捍衛國家安全利益與地區和平的準備。

北韓國防省發言人表示，「美國敵視朝鮮（北韓）的態度毫無改變，（美軍核潛艇進入釜山）凸顯出美軍敵對態度的瘋狂！美國如此危險的敵對軍事行動，在軍事對決與危機四伏的朝鮮半島（韓半島），有可能實際演變為武力衝突，對此我方深表擔憂。強烈警告美方，應立刻停止招致不穩要素的挑釁行動。」

北韓國防省發言人強調，北韓對於美方派遣和潛艇進駐南韓釜山港的行為不會有任何退讓，強調將以「硬碰硬」的方式來抗衡美國的霸權主義，而這才是現實世界的唯一解方，也是北韓所秉持的應對原則。

北韓國防省發言人指出，「共和國（北韓）武力是用來遏制任何威脅地區安全環境的一切根源，因此將透過嚴懲挑釁者的方式，來合法行使權利。」

南韓《韓聯社》分析，每當美軍核潛艇、戰略轟炸機等「戰略資產」進駐並部署在韓半島（朝鮮半島），或是展開美韓聯合軍演，便會觸發平壤當局的敏感神經，北韓認為美韓軍演才是威脅東北亞和平的主要原因。

據悉，美軍2架B1-B多用途重型轟炸機、日本航空自衛隊2架F2戰鬥機、南韓空軍2架F-15K於1月15日在韓半島（朝鮮半島）上空展開聯合軍演，以應付北韓試射極超音速飛彈的威脅；南韓陸軍與駐韓美軍也從本月3日起，在京畿道抱川市展開長達3周的聯合武裝實彈演習（CALFEX）。

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