賴清德召集五院會商　監院指預算爭議：除非修憲否則不能把監院變不見

▲總統賴清德召集五院院長入總統府進行國政會商。（圖／總統府提供）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德昨（10日）邀集五院會商，監察院由副院長李鴻鈞代表出席並由秘書長李俊俋陪同。李俊俋指出，去年下會期，國會不合理之預算刪減，及連串的政治報復性提案，使監察院行使憲法所賦予之職權，帶來莫大的挑戰及困擾，且顯有違憲疑慮，「除非修憲否則不能把監察院變不見。」李鴻鈞則認為，盼院際間能夠相互尊重，平等相維，本於憲法忠誠義務，如賴清德所說一致對外，才能克服國內外挑戰，為臺灣開啟下個黃金時代。

監察院副院長李鴻鈞及秘書長李俊俋強烈表達，本次預算爭議並非僅是朝野之爭，而是牽涉憲政機關是否正常運作的重大議題，及憲政機關無法依據憲法、法律行使職權，影響人民權益、國家安定及國際聲譽；本次預算審查三讀後，監察院業務費用刪減幅度高達96%，而一般行政、調查巡察、議事業務等科目遭盡數刪除，另監察院為陽光四法之執行機關，業務費遭大幅刪減。

李鴻鈞舉例，資訊系統維護將近乎停擺，目前財產申報授權介接已達95%，網路申報比率達97%，絕大多數的公職人員都採線上作業完成申報，系統一旦停擺，財產申報甚至將倒退回到紙本作業，往後公職人員(含立法委員)申報財產，需自行逐一蒐集財產資料，機關業務將全數倒退到紙本，實非國家社稷之福。



李俊俋進一步強調，監察院歷經許久努力爭取，於今年主辦「2025年國際監察組織澳紐及太平洋地區監察使年會(APOR年會)」，此為我國長期耕耘爭取方獲得主辦權，該預算之刪除，將導致監察院無法善盡組織會員義務，並嚴重影響我國國際聲譽。



李俊俋也表示，這一年來監察院業務十分忙碌艱困，在去年立法院上會期，立法院職權行使法修正案部分條文已嚴重妨害監察職權行使，違反憲法權力分立原則，嗣因監察院提起憲法訴訟，經大法官判決認定「立法院職權行使法」修正案影響監察調查權部分，完全違憲，使監察調查職權得以維持；迭於去年下會期，透過不合理之預算刪減，及連串的政治報復性提案，使監察院行使憲法所賦予之職權，帶來莫大的挑戰及困擾，且顯有違憲疑慮。

李俊俋強調「除非修憲否則不能把監察院變不見」，這一年來立法院顯然違反權力制衡及理性監督的職責。



李鴻鈞強調，大法官對於憲政機關應基於權力分立、相互制衡原則，使國家機關順暢運作，曾做出多號解釋，盼院際間能夠相互尊重，平等相維，本於憲法忠誠義務，維護憲政體制運正常運作，如同總統期許唯有憲政機關充分發揮功能，一致對外，才能克服國內外挑戰，為臺灣開啟下個黃金時代。