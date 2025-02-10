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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜願協商總預算案　黃國昌：民眾黨態度「不會有任何改變」

記者袁茵／台北報導

總統賴清德今（10）邀請五院院長入府會商國政，立法院長韓國瑜會後表示，會中希望賴以民進黨主席身份，呼籲各方停止惡性大罷免，賴則以「菩薩畏因，眾生畏果」回應，使他認為「因」應是指總預算案，承諾將再召集朝野黨團協商。但立院民眾黨團總召黃國昌表示，民眾黨團對於總預算案的立場，不會有任何改變。

黃國昌10日晚間在YouTube開直播，針對賴清德今召集五院院長在總統府會商國政，黃國昌表示，韓國瑜是一個好人，會後轉述說，針對中央政府總預算審查一事，會將賴的意見帶回黨團做朝野協商，「韓國瑜的份際抓得很好，清楚表達『這不是我可以決定的事情，要帶回朝野黨團協商』。」

但黃國昌強調，自己可以清楚的報告，「民眾黨的立場不會有任何改變，我很清楚講，不會有任何改變，3兆多耶！你還有2兆9000億元可以用，結果你不知道怎麼做事、不知道怎麼施政？所以我很清楚跟大家說，民眾黨團立場不會有任何改變。」不知道國民黨團立場會不會改變，但尊重對方。

▲▼針對立法院長韓國瑜說要將院際協商的意見，帶回立院進行朝野黨團協商，其中包括總預算案審查，立院民眾黨團總召黃國昌回應，民眾黨團立場不會有任何改變。（圖／翻攝自YouTube／黃國昌）

▲針對立法院長韓國瑜說要將院際協商的意見，帶回立院進行朝野黨團協商，其中包括總預算案審查，立院民眾黨團總召黃國昌回應，民眾黨團立場不會有任何改變。（圖／翻攝自YouTube／黃國昌）

黃國昌指出，韓國瑜會中希望賴清德以執政黨主席身份，呼籲各方停止惡性大罷免，自己百分之百贊成韓國瑜的話，因為自己前陣子也說過同樣的事情，但韓國瑜也轉述賴清德以「菩薩畏因，眾生畏果」做回應，「真的該出來講『菩薩畏因，眾生畏果』的人是我欸！我很誠懇跟賴清德講，不要搞這種事情，如果真的要搞這種事情，只能由自主公民出來捍衛台灣民主」。

黃國昌續指，韓國瑜轉述賴清德認為「因」解決了，大罷免案就能夠慢慢雲淡風輕，「那你（賴清德）是在威脅立法院嗎？威脅立法院沒有順你們的意，大罷免就要繼續下去嗎？」由於韓國瑜認為「因」是指總預算案，但他也要老實的說，「賴清德完全就在唬爛，大罷免什麼時候開始推的？早就在幹了啦！哪是總預算審查完以後，什麼因果，你們什麼時候開始搞大罷免的？賴清德你不知道喔？」

黃國昌痛批，如果賴清德不知道的話，可以去問立院民進黨團總召柯建銘，「從頭到尾就你們民進黨在搞的啊！」賴清德的意思是「都別刪、都別凍，這個『因』解決了，就不推大罷免」嗎？但這樣也不對，因為賴清德曾說過「大罷免跟民進黨無關」，現在怎麼又變成「因」解決、「果」會雲淡風輕？「我完全聽不懂，邏輯錯亂，謊話連篇！」

▲▼韓國瑜、江啟臣發表談話。（圖／記者許靖騏攝）

▲總統賴清德今（10）日下午啟動院際協調，邀請五院院長會商國政，韓國瑜、江啟臣會後轉述內容。（圖／記者許靖騏攝）

隨後，黃國昌補充道，當民進黨執意要搞威權、獨裁，民進黨思維是一定要一黨獨大、一黨專政，否則全部都是「中共同路人」在賣台，完全就是民進黨的邏輯，「這就是自主公民挺身而出的時候，我絕對不會畏懼退縮，我可以很清楚地講，尊重韓國瑜的風度，被賴清德找了就去（總統府），但韓國瑜要帶回來幫賴清德講的那些話，民眾黨團立場很清楚，一切按照制度來，一切按照規則來」。

黃國昌強調，關於總預算的事情，民眾黨立場不會有任何退縮跟改變，今天對在野黨發動抹紅抹黑的攻擊，罵在野黨是賣台集團，「我黃國昌無法接受，全部送還給民進黨，不要以為你（賴清德）用40%選上總統，就可以為所欲為，沒有這回事！」

黃國昌也說，「要重選可以，賴清德辭職，總統一併重選！」不要永遠想說穩贏，選輸就翻桌重來，沒有這回事，「你如果要重來，就全部重來，民進黨可以玩兩手策略玩成這樣子，真的是把大家都當笨蛋嗎？我們希望國家好、人民好，在野黨站在人民立場強力監督，這件事情不會有任何改變」。

黃國昌稱，而民進黨該做卻沒有做的事情，就由在野黨來幫忙做，若行政部門無法接受《財政收支劃分法》就提覆議，而自己也會否決，「到時候來看，有哪些民進黨立委反對《財劃法》修正？」

▼韓國瑜向賴清德表示，希望以黨主席身份呼籲不要大罷免。（圖／總統府提供）

▲▼韓國瑜向賴清德表示，希望以黨主席身份呼籲不要大罷免。（圖／總統府提供）

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民眾黨韓國瑜黃國昌賴清德總預算院際協調總統府

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