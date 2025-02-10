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寒流光穿厚外套沒用！醫曝「科學式3層穿法」：棉質內衣超NG

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,行人穿越道,過馬路,斑馬線,羽絨衣,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝） 

▲寒流示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

入冬寒流一波波，民眾被凍得超有感！胸腔暨重症科醫師黃軒表示，寒流來時一定要穿3層衣服，且穿著的順序正確才能真的保暖，「你的身體才不會失溫，因為『失溫就會容易猝死』」。

黃軒醫師表示，只穿厚外套沒有用，需要漸層式穿衣才能保溫，這是有科學根據的，因為漸層式保暖法（Layering System）是以多層穿搭來提高保暖效果，透過調整「不同材質與不同層次」，在身體周圍創造保暖空氣層，以減少熱量流失並應對不同環境變化。

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他說明，「漸層式保暖法」，主要分為三層，若順序不對就容易失溫；「漸層式保暖法」的原理為，用衣服與身體之間的空氣層可作為熱絕緣體，減少熱量流失，再防止汗水降低體溫、汗水蒸發時帶走大量熱能（汗水蒸發會使體溫下降），且多層穿搭讓你能夠依天氣調整衣物，靈活適應不同溫度：

一、基礎層（Base Layer）—— 吸濕排汗
 1.作用：負責吸濕排汗，保持皮膚乾爽，避免汗水降低體溫。
2.選擇：合身、快乾的材質（如排汗衣、羊毛、聚酯纖維），避免棉質（吸水但不易乾）。
二、中間層（Mid Layer）—— 保暖隔熱
 1.作用：提供保暖效果，將身體產生的熱量鎖住。
2.選擇：抓絨（Fleece）、羽絨（Down）、羊毛（Wool），這些材質可以有效形成保暖空氣層。
三、外層（Outer Layer）—— 防風防水
 1.作用：阻擋冷風、雨水，防止外部環境影響內部保暖。
2.選擇：防風防水材質（如Gore-Tex、防潑水夾克），確保透氣性，避免內層濕氣累積。

黃軒醫師表示，保暖要避免「棉質內衣（衛生衣）」，因為棉質吸汗但不易乾，可能導致失溫，透過漸層式穿搭方法，可以有效提升身體的保溫效率，讓你在寒冷環境中保持溫暖，身體才不會失溫，因為「失溫就會容易猝死」。

《寒流來了，為何一定要穿三層衣服？》 -...

黃軒醫師 Dr. Ooi Hean 發佈於 2025年2月9日 星期日

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