台灣人「一句口頭禪」秒惹怒日本人！部落客解釋：非常挑釁

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者施怡妏攝）

記者周亭瑋／綜合報導

雖然台日友好，但畢竟國情不同，甚至有些台灣人習以為常的舉動，在日本卻犯了大忌。定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」今日就整理出4個會惹怒日本人的行為；但同時，他也寫下2點闢謠，直言「台灣人誤會了，日本完全沒有存在這種禮儀。」

歐吉桑今在臉書提到，日本跟台灣非常像，但有些文化、想法、習慣都不同，在台灣常見的行為，也許對日本人來說是雷點，「如果在日本旅遊時，遇到不友善的當地人，有可能是你不小心做了讓他們生氣的行為。」

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【4大地雷】

地雷1：說「蛤？（哈？）」

在台灣常能聽到的一句口頭禪「蛤？」，會讓很多日本人非常不高興。歐吉桑坦言，儘管已定居台灣10年以上，當他聽到這個用語時，內心會瞬間生氣到沸騰，「我猜日本人一輩子都不會習慣吧！」

他進一步解釋道，台灣人「蛤？」的口氣，對日本人來說，聽起來非常挑釁、瞧不起，有強烈不滿或想吵架的感覺，「聽到這一句話，連溫柔的日本人也會氣歪，這不是開玩笑的！跟年輕日本人講話時，絕對不要使用這句，對方聽到或者喝醉的話，可能會馬上打你，建議使用『え？ e(ㄟ↑)？』聽起來比較可愛，沒有非常不滿的感覺。」

▲日本地鐵。示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

地雷2：在公共場所放任小孩子嬉鬧

歐吉桑表示，在日本社會的觀念，是不給別人添麻煩，日本爸媽認為放任教育對小孩子非常不好，所以像電車、餐廳等地，爸媽一定會阻止小孩的脫序行為，甚至直接開罵，「在台灣，放任小孩子的爸媽很常見，例如沒脫鞋直接站在椅子上、用餐具敲桌子、看手機影片音量開很大，我尊重這種放任教育，但如果在日本，旁邊的人一定會開始討厭，也有可能直接罵你，或故意做讓你不愉快的動作。」

地雷3：公共場所使用手機大聲講話、開音樂、開聲音看影片

歐吉桑直呼，「在台灣常常看見這種光景，雖然我已經習慣了，但在日本做同樣行為的話，也許店家不會直接罵你，但他們對你的服務態度或品質一定會降低。」

地雷4：吃飯時發出咀嚼聲音

歐吉桑直言，這行為在台灣跟日本都看得到，「但台灣可能稍微比較多一點？超討厭這種行為的日本人不少，如果跟日本朋友一起吃飯，然後不小心做的話，可能會失去這個朋友。」

▲日本居酒屋。示意圖，與本文無關。（圖／路透社）

【2大闢謠】

❌居酒屋必須點酒類，不可以一直吃料理

歐吉桑驚呼，許多台灣人誤以為，這樣子的行為對居酒屋不禮貌，「但日本完全沒有存在這種禮儀，根本沒聽過、沒看過。」

❌喝完拉麵的湯才是基本的禮儀

歐吉桑笑說，日本沒有這種禮儀，況且能做到的日本人應該不多吧，「喝完拉麵的湯非常不健康，我們不會勉強喝完，連喜歡拉麵的我也不會喝完，保持健康才可以吃多一點的拉麵。」

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