　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣人「一句口頭禪」秒惹怒日本人！部落客解釋：非常挑釁

▲▼日本,旅遊,赴日,大阪,心齋橋,出國。（圖／記者施怡妏攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者施怡妏攝）

記者周亭瑋／綜合報導

雖然台日友好，但畢竟國情不同，甚至有些台灣人習以為常的舉動，在日本卻犯了大忌。定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」今日就整理出4個會惹怒日本人的行為；但同時，他也寫下2點闢謠，直言「台灣人誤會了，日本完全沒有存在這種禮儀。」

歐吉桑今在臉書提到，日本跟台灣非常像，但有些文化、想法、習慣都不同，在台灣常見的行為，也許對日本人來說是雷點，「如果在日本旅遊時，遇到不友善的當地人，有可能是你不小心做了讓他們生氣的行為。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

【4大地雷】

地雷1：說「蛤？（哈？）」

在台灣常能聽到的一句口頭禪「蛤？」，會讓很多日本人非常不高興。歐吉桑坦言，儘管已定居台灣10年以上，當他聽到這個用語時，內心會瞬間生氣到沸騰，「我猜日本人一輩子都不會習慣吧！」

他進一步解釋道，台灣人「蛤？」的口氣，對日本人來說，聽起來非常挑釁、瞧不起，有強烈不滿或想吵架的感覺，「聽到這一句話，連溫柔的日本人也會氣歪，這不是開玩笑的！跟年輕日本人講話時，絕對不要使用這句，對方聽到或者喝醉的話，可能會馬上打你，建議使用『え？ e(ㄟ↑)？』聽起來比較可愛，沒有非常不滿的感覺。」

▲▼日本地鐵。（圖／CFP）

▲日本地鐵。示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

地雷2：在公共場所放任小孩子嬉鬧

歐吉桑表示，在日本社會的觀念，是不給別人添麻煩，日本爸媽認為放任教育對小孩子非常不好，所以像電車、餐廳等地，爸媽一定會阻止小孩的脫序行為，甚至直接開罵，「在台灣，放任小孩子的爸媽很常見，例如沒脫鞋直接站在椅子上、用餐具敲桌子、看手機影片音量開很大，我尊重這種放任教育，但如果在日本，旁邊的人一定會開始討厭，也有可能直接罵你，或故意做讓你不愉快的動作。」

地雷3：公共場所使用手機大聲講話、開音樂、開聲音看影片

歐吉桑直呼，「在台灣常常看見這種光景，雖然我已經習慣了，但在日本做同樣行為的話，也許店家不會直接罵你，但他們對你的服務態度或品質一定會降低。」

地雷4：吃飯時發出咀嚼聲音

歐吉桑直言，這行為在台灣跟日本都看得到，「但台灣可能稍微比較多一點？超討厭這種行為的日本人不少，如果跟日本朋友一起吃飯，然後不小心做的話，可能會失去這個朋友。」

▲▼日本解除緊急事態宣言後首日。（圖／路透社）

▲日本居酒屋。示意圖，與本文無關。（圖／路透社）

【2大闢謠】

居酒屋必須點酒類，不可以一直吃料理

歐吉桑驚呼，許多台灣人誤以為，這樣子的行為對居酒屋不禮貌，「但日本完全沒有存在這種禮儀，根本沒聽過、沒看過。」

喝完拉麵的湯才是基本的禮儀

歐吉桑笑說，日本沒有這種禮儀，況且能做到的日本人應該不多吧，「喝完拉麵的湯非常不健康，我們不會勉強喝完，連喜歡拉麵的我也不會喝完，保持健康才可以吃多一點的拉麵。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

►爸媽過世「戶頭領現金」想省稅！兒竟違法了　5遺產迷思大公開

►超猛寒流「急叩119報案」理由卻扯爆！萬人炸鍋：送去殯儀館

►翻2026行事曆！他請4天「2月爽放半個月」嗨翻　網驚：放到元宵

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／營業31年　家樂福桃園店宣布熄燈
快訊／警政署再發布人事案　20名中高階警官異動
非常挑釁！台灣人「一句口頭禪」秒惹怒日本人
金馬影后19歲赴美遭2校醫性侵　「沒告訴親友」認：是想忘記的
快訊／碎屍魔待「屠宰場」5.5小時　冷血淡定看檢警搜證
獨／台中LaLaport掰了蔦屋書店　無預警撤櫃
陸客踩線團今來不了！旅遊業失望　「堅持小兩會機制把路走窄」
想起老闆郭正利！導遊眼眶紅「連員工家人都照顧」曝背後暖心故事

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣人「一句口頭禪」秒惹怒日本人！部落客解釋：非常挑釁

盼對岸回應小兩會協商　觀光署：可由台旅會邀陸客踩線團來台

獨／台中LaLaport掰了蔦屋書店　品牌無預警撤櫃消費者錯愕

台大碩班考試傳「打光作弊」　校方調查：初步研判可能性不高

快訊／4萬戶停水23小時！屏東車城國中前水管漏水　13日展開搶修

陸客踩線團今來不了！旅遊業失望：堅持小兩會機制把路走窄

快訊／8縣市低溫特報！急凍跌破10度　冷到明天

想起老闆郭正利！導遊眼眶紅「連員工家人都照顧」曝背後暖心故事

他交女友才知「超燒錢」！　網見「1行為」勸：快逃

流感重症「要裝葉克膜」保命！太太1原因猶豫　醫喊：整個牙起來

2NE1朴春台上險走光！ CL「緊抓領口」保護她

賈永婕強忍悲傷開工 為大S「哭腫雙眼」！

前鎮運河再現黑色塑膠袋！　新增3袋送鑑識中心檢驗

休旅車失控猛撞路邊2車！男子剛停車　買早餐秒遭殃10歲女童嚇哭送醫

【餅乾自由】挑戰娃娃機 90個餅乾一次到手！

【沒有魚可以在我手上餓S】妹妹霸氣挖一大匙飼料往魚嘴裡放XD

AKIRA身旁翻譯超像瑪莎XD

求婚號召朋友一起大跳抖音舞XD！全場爆笑新娘大喊：我願意！

「聽到台灣行程就說好？」 SJ利特證實：因為很喜歡XD

【你吃你的我拍我的XD】長頸鹿集體搶紅蘿蔔　女遊客被鎖喉還不忘喊：拍我！

台灣人「一句口頭禪」秒惹怒日本人！部落客解釋：非常挑釁

盼對岸回應小兩會協商　觀光署：可由台旅會邀陸客踩線團來台

獨／台中LaLaport掰了蔦屋書店　品牌無預警撤櫃消費者錯愕

台大碩班考試傳「打光作弊」　校方調查：初步研判可能性不高

快訊／4萬戶停水23小時！屏東車城國中前水管漏水　13日展開搶修

陸客踩線團今來不了！旅遊業失望：堅持小兩會機制把路走窄

快訊／8縣市低溫特報！急凍跌破10度　冷到明天

想起老闆郭正利！導遊眼眶紅「連員工家人都照顧」曝背後暖心故事

他交女友才知「超燒錢」！　網見「1行為」勸：快逃

流感重症「要裝葉克膜」保命！太太1原因猶豫　醫喊：整個牙起來

大S越南人氣高！突然病逝粉絲嚇爆　「搶打流感疫苗」掀熱潮

立體停車場夾死人！日工人遭升降平台重壓　窒息慘死

法國AI助理Le Chat App推出「1秒回千字」　訓練成本僅OPEN AI 1／5

家樂福桃園店31年熄燈！最後營業日公告　網錯愕：從小逛到大

林昭印稱被迫辭職、吳士廉辭中評委　民眾黨：兼2職權力分際不宜

南部史上最大案「AI慕光城」實登首揭露　頂樓1筆站上5字頭

快訊／警政署再發布人事案　20名中高階警官異動

遊日注意！住飯店被「床蝨」咬案例暴增　已成「觀光公害」

火車站開擴音講電話！男不甩保全勸阻　下秒「接6770元罰單」傻了

具俊曄遭疑「結婚3年承擔過啥？」　網紅醫幫回嗆：窮人才比誰有錢

【當初反對養貓的家人】偷進房哄貓睡還貼心蓋被子　直接被貓貓收服XD

生活熱門新聞

把握陽光！　「全台紅通通下3天」雨最大時間曝

鋒面要來了！　全台變天「大範圍明顯降雨」

見史書華家暴診斷書！急診醫曝鬼故事：噁心

南投意麵攤正妹爆紅！IG找到了

中興大學碩士班考試　1人違規使用手機取消資格

翻2026行事曆！他請4天「2月爽放半個月」嗨翻了

醫驚曝1／3患者感染「這症」　多數人沒抵抗力

王浩宇分享墾丁「超熱鬧」！人潮畫面曝

不是人撞的！新竹紅綠燈倒了「原因超狂」

「4星座」未來15天好運不斷！

今晨5.2℃！　明晚變天「全台有雨」下最大地區曝

一堆喊這波入冬最冷　鄭明典揭「特別寒流」原因

鋒面要來了！　全台有雨「下最大」地區曝

除了《後宮甄嬛傳》還有好看的劇？網喊1部

更多熱門

相關新聞

沒有意外　亦缺乏亮點的「川石會」

沒有意外　亦缺乏亮點的「川石會」

日本首相石破茂6日啟程訪美，首會美國總統川普，此為「石破外交」的具體考驗，亦攸關石破內閣的續航力，因無法妥善處理日美關係的首相難以執政長期化。有別於前首相安倍晉三與川普「使美日同盟再度偉大」，石破與川普以「構建美日關係黃金時代」定位同盟關係。

台灣人愛用！LINE Pay元月營收6.23億創新高　用戶數衝破1300萬

台灣人愛用！LINE Pay元月營收6.23億創新高　用戶數衝破1300萬

早知情大S病逝日本？　 駐日代表處駁斥報導：憑空杜撰並非事實

早知情大S病逝日本？　 駐日代表處駁斥報導：憑空杜撰並非事實

川普擬對台晶片課稅　美業者曝最大受害者

川普擬對台晶片課稅　美業者曝最大受害者

葛來儀：川普盼台積電承諾對美更多投資

葛來儀：川普盼台積電承諾對美更多投資

關鍵字：

日本台灣文化差異禮儀地雷

讀者迴響

熱門新聞

詹惟中認有感應到她

大S「過年前聚餐」燦笑照罕曝光　頭上髮飾成亮點

林俊傑被爆秘戀「小20歲正妹網紅」

大樂透「頭獎2.8億」開獎了

賓果財富密碼瘋傳！數學老師實測結果出爐

一家三口遇堵車　爸爸下車尿尿「不見了」

大S樹葬回歸自然？殯葬業者揭真相

建議男生別剃陰毛　醫：有人剃完「冒出幾朵花」

4寶爸遭2男下藥「3P性侵」虐殺

把握陽光！　「全台紅通通下3天」雨最大時間曝

疑高雄碎屍魔追垃圾車畫面曝光！　警搜焚化爐找3被害者頭顱

《女力》楊佩潔離婚不到1年脫單！

她罹胃癌3期「因忽視1警訊」　醫：90%患者都有

鋒面要來了！　全台變天「大範圍明顯降雨」

汪小菲精神崩潰「火大切割張蘭」

更多

最夯影音

更多

2NE1朴春台上險走光！ CL「緊抓領口」保護她

賈永婕強忍悲傷開工 為大S「哭腫雙眼」！

前鎮運河再現黑色塑膠袋！　新增3袋送鑑識中心檢驗

休旅車失控猛撞路邊2車！男子剛停車　買早餐秒遭殃10歲女童嚇哭送醫

【餅乾自由】挑戰娃娃機 90個餅乾一次到手！

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面