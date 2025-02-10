　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

NCC收審查費掀750元之亂　行政院將轉達意見：相信會採取合理措施

▲▼行政院發言人李慧芝出席新版《財劃法》說明記者會。（圖／行政院提供）

▲行政院發言人李慧芝。（圖／行政院提供）

記者郭運興／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）針對海外購入配備WiFi、藍芽的3C、智慧居家產品回台都將要收取審查費750元，引起外界反彈聲浪。對此，行政院長卓榮泰今（10日）邀請民進黨團召開協調會報，會後也針對此議題回應，行政院表示，會將相關資訊及意見，一併提供予NCC參考，相信NCC本於獨立機關權責，會在瞭解各種意見後，採取合理的執行措施。

NCC鑒於網路購物普及，民眾透過網路訂購並進口供自用之無線電信終端設備或低功率射頻器材案件日益增多，申請第二級電信管制射頻器材輸入審查案件逐年增加，經統計112年案件數25,000餘件，113年40,000餘件，NCC每年需投入許多人力及資源辦理前揭案件，依據規費法第7條第1項「各機關學校為特定對象之權益辦理下列事項，應徵收行政規費。」及第10條第1項第1款「行政規費：依直接材（物）料、人工及其他成本，並審酌間接費用定之。」規定，於113年7月12日對外預告修正《電信管理業務規費收費標準》第14條修正草案新增「自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費」，並於114年2月3日發布施行於2月5日生效。而所謂「自用第二級電信管制射頻器材」涵蓋範圍之廣，引起外界反彈。

行政院發言人李慧芝表示，行政院卓榮泰院長今日邀請執政黨黨團召開行政立法協調會報，會中針對行政院希望立法院在第11屆第3會期，能夠優先推動的重要議案等議題進行討論，期待獲得執政黨黨團的支持並予以推動。

針對「立法院執政黨黨團提及，外界關切有關第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費」等相關議題，李慧芝表示，行政院會將相關資訊及意見，包括民眾於公共政策網路參與平台所提案「自用民生與視聽娛樂器材應排除於『第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費』收費項目」的案件，一併提供予國家通訊傳播委員會參考。

李慧芝強調，相信國家通訊傳播委員會本於獨立機關權責，會在瞭解各種意見後，採取合理的執行措施。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／北市4區突大停電「影響1.4萬戶」　台電搶修中
斷電奏效！KK園區漆黑一片　詐團裁員散伙
破紀錄！去年稅收超徵衝上5283億
一周兩波變天　元宵節泡湯「雨區擴全台」
刮取「屠宰場」水管殘渣搜證　碎屍魔老神在在坐客房
北市精舍命案收網　女住持交保後首度北檢出庭應訊
韓國瑜喊停大罷免　賴清德引佛經回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德召五院長會商結論　喊國家、人民不可犧牲！3重點不打折

高雄碎屍魔曾判無期卻假釋出獄　張啓楷問賴政府：要繼續廢死？

4院為總預算叫苦！韓國瑜籲別覆議　賴清德請行政、立法再找解方

「菩薩畏因、眾生畏果」！　賴清德引佛經回應韓國瑜喊停大罷免

「朝野和解非一場會議能實現」　民眾黨喊話賴清德：誠實面對多數民意

750之亂有解！　沈伯洋：在財政機關未決議前可暫緩

NCC縮了！750元審查費引爆民怨　承諾暫緩收費再研擬

任罷免徐巧芯領銜人　曹興誠：維護台灣民主的背水一戰

快訊／喊話賴清德停止惡性罷免　韓國瑜承諾解決在野大砍預算案

NCC收審查費掀「750元之亂」　行政院回應了！

2NE1朴春台上險走光！ CL「緊抓領口」保護她

賈永婕強忍悲傷開工 為大S「哭腫雙眼」！

前鎮運河再現黑色塑膠袋！　新增3袋送鑑識中心檢驗

【餅乾自由】挑戰娃娃機 90個餅乾一次到手！

休旅車失控猛撞路邊2車！男子剛停車　買早餐秒遭殃10歲女童嚇哭送醫

【沒有魚可以在我手上餓S】妹妹霸氣挖一大匙飼料往魚嘴裡放XD

AKIRA身旁翻譯超像瑪莎XD

求婚號召朋友一起大跳抖音舞XD！全場爆笑新娘大喊：我願意！

「聽到台灣行程就說好？」 SJ利特證實：因為很喜歡XD

【你吃你的我拍我的XD】長頸鹿集體搶紅蘿蔔　女遊客被鎖喉還不忘喊：拍我！

賴清德召五院長會商結論　喊國家、人民不可犧牲！3重點不打折

高雄碎屍魔曾判無期卻假釋出獄　張啓楷問賴政府：要繼續廢死？

4院為總預算叫苦！韓國瑜籲別覆議　賴清德請行政、立法再找解方

「菩薩畏因、眾生畏果」！　賴清德引佛經回應韓國瑜喊停大罷免

「朝野和解非一場會議能實現」　民眾黨喊話賴清德：誠實面對多數民意

750之亂有解！　沈伯洋：在財政機關未決議前可暫緩

NCC縮了！750元審查費引爆民怨　承諾暫緩收費再研擬

任罷免徐巧芯領銜人　曹興誠：維護台灣民主的背水一戰

快訊／喊話賴清德停止惡性罷免　韓國瑜承諾解決在野大砍預算案

NCC收審查費掀「750元之亂」　行政院回應了！

快訊／北市4區突大停電「影響1.4萬戶」　台電搶修中

統一超1月營收305億元創單月新高　全家年增6.33％同期新高

炮火洗禮慶元宵！立委莊瑞雄「肉身寒單」震撼體驗

賴清德召五院長會商結論　喊國家、人民不可犧牲！3重點不打折

AI運動經濟與碳權競標　世新大學經濟營提供高中生經濟學初體驗

6間被店名耽誤的美味湯圓店！元宵必吃芝麻花生流沙餡、綠豆蒜糖水

高雄碎屍魔曾判無期卻假釋出獄　張啓楷問賴政府：要繼續廢死？

泰國斷電奏效！KK園區漆黑一片　緬詐騙集團「解僱100員工」散伙

「30秒賣出一個」韓爆紅草莓蛋糕　顏值爆表麗晶精品開賣

台灣世界夫人協會關懷弱勢　助力台東發掘第二個張惠妹

前鎮運河再現黑色塑膠袋！　新增3袋送鑑識中心檢驗

政治熱門新聞

美國豪宅遭高嘉瑜狂打　李彥秀哭了！

還勞工7天假！　藍營拚本會期闖關

大S樹葬傳再丟焚化爐　殯葬處駁斥

大罷免人數增！　14綠委、34泛藍委面臨被送件

藍營反攻大罷免　名嘴點名2女綠委「死定了」

9年前搭高鐵巧遇蔡英文！他曝親民暖舉

201名作家聲明挺罷免　楊双子、九把刀、朱宥勳入列名單一次看

後指部推動「後備戰士」　今年招270人

評「大罷免是惡質憲政慣例」　沈富雄點民進黨3人成歷史罪人

遭質疑海外買房巨額來源　李彥秀全說了

快訊／韓國瑜喊話賴停止惡罷　承諾解決預算案

民眾黨又掀茶壺風暴？他被迫辭職

快訊／賴清德見韓國瑜喊「五院像五根手指」　五指併攏才有力量

「菩薩畏因、眾生畏果」！　賴清德引佛經回應韓國瑜喊停大罷免

更多熱門

相關新聞

莊瑞雄穿西裝炸寒單！被炸神情超從容

莊瑞雄穿西裝炸寒單！被炸神情超從容

農曆正月十五日元宵節除了賞燈、吃湯圓，台東「炮炸寒單爺」更是當地年度盛事，每年都吸引許多民眾到場參與。民進黨立委莊瑞雄昨（9日）擔任「肉身寒單」，只見他穿著西裝及防護裝備，手持榕樹葉，神情從容地站上神轎接受炮炸，現場火光四起、煙霧迷漫，圍觀群眾歡呼聲不斷。

李彥秀為豪宅爭議落淚　高嘉瑜點最大問題：該哭的是買房辛苦的年輕人

李彥秀為豪宅爭議落淚　高嘉瑜點最大問題：該哭的是買房辛苦的年輕人

見網幫腔NCC　Cheap細看後轟：別偷換概念

見網幫腔NCC　Cheap細看後轟：別偷換概念

爆柯建銘黨團協商「氣到丟紅龜粿」　羅智強還原兩人交鋒笑翻了

爆柯建銘黨團協商「氣到丟紅龜粿」　羅智強還原兩人交鋒笑翻了

評今日國會朝野亂局　前綠委點名2友軍是戰犯！

評今日國會朝野亂局　前綠委點名2友軍是戰犯！

關鍵字：

NCC國家通訊傳播委員會行政院審查費750元民進黨李慧芝

讀者迴響

熱門新聞

詹惟中認有感應到她

大S「過年前聚餐」燦笑照罕曝光　頭上髮飾成亮點

林俊傑被爆秘戀「小20歲正妹網紅」

4寶爸遭2男下藥「3P性侵」虐殺

大樂透「頭獎2.8億」開獎了

賓果財富密碼瘋傳！數學老師實測結果出爐

一家三口遇堵車　爸爸下車尿尿「不見了」

建議男生別剃陰毛　醫：有人剃完「冒出幾朵花」

大S樹葬回歸自然？殯葬業者揭真相

把握陽光！　「全台紅通通下3天」雨最大時間曝

疑高雄碎屍魔追垃圾車畫面曝光！　警搜焚化爐找3被害者頭顱

《女力》楊佩潔離婚不到1年脫單！

她罹胃癌3期「因忽視1警訊」　醫：90%患者都有

鋒面要來了！　全台變天「大範圍明顯降雨」

獨／碎屍魔死亡筆記真相曝　驚悚名單增至10人

更多

最夯影音

更多

2NE1朴春台上險走光！ CL「緊抓領口」保護她

賈永婕強忍悲傷開工 為大S「哭腫雙眼」！

前鎮運河再現黑色塑膠袋！　新增3袋送鑑識中心檢驗

【餅乾自由】挑戰娃娃機 90個餅乾一次到手！

休旅車失控猛撞路邊2車！男子剛停車　買早餐秒遭殃10歲女童嚇哭送醫

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面