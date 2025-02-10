NCC收審查費掀「750元之亂」　行政院回應了！

▲行政院發言人李慧芝。（圖／行政院提供）

記者郭運興／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）針對海外購入配備WiFi、藍芽的3C、智慧居家產品回台都將要收取審查費750元，引起外界反彈聲浪。對此，行政院長卓榮泰今（10日）邀請民進黨團召開協調會報，會後也針對此議題回應，行政院表示，會將相關資訊及意見，一併提供予NCC參考，相信NCC本於獨立機關權責，會在瞭解各種意見後，採取合理的執行措施。

NCC鑒於網路購物普及，民眾透過網路訂購並進口供自用之無線電信終端設備或低功率射頻器材案件日益增多，申請第二級電信管制射頻器材輸入審查案件逐年增加，經統計112年案件數25,000餘件，113年40,000餘件，NCC每年需投入許多人力及資源辦理前揭案件，依據規費法第7條第1項「各機關學校為特定對象之權益辦理下列事項，應徵收行政規費。」及第10條第1項第1款「行政規費：依直接材（物）料、人工及其他成本，並審酌間接費用定之。」規定，於113年7月12日對外預告修正《電信管理業務規費收費標準》第14條修正草案新增「自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費」，並於114年2月3日發布施行於2月5日生效。而所謂「自用第二級電信管制射頻器材」涵蓋範圍之廣，引起外界反彈。

行政院發言人李慧芝表示，行政院卓榮泰院長今日邀請執政黨黨團召開行政立法協調會報，會中針對行政院希望立法院在第11屆第3會期，能夠優先推動的重要議案等議題進行討論，期待獲得執政黨黨團的支持並予以推動。

針對「立法院執政黨黨團提及，外界關切有關第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費」等相關議題，李慧芝表示，行政院會將相關資訊及意見，包括民眾於公共政策網路參與平台所提案「自用民生與視聽娛樂器材應排除於『第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費』收費項目」的案件，一併提供予國家通訊傳播委員會參考。

李慧芝強調，相信國家通訊傳播委員會本於獨立機關權責，會在瞭解各種意見後，採取合理的執行措施。