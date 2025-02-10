林昭印稱被迫辭職、吳士廉辭中評委　民眾黨：兼2職權力分際不宜

▲民眾黨組織部副主任林昭印表示，當選中央委員後被針對，因此被迫要離開組織部工作。（圖／翻攝自YouTube／林昭印）

記者袁茵／台北報導

民眾黨於1月19日完成中央委員、中評委選舉，但以第一高票當選中央委員的組織部副主任林昭印昨（9）透過直播表示，被迫要離開組織部，使支持者不斷喊話黨中央留人。民眾黨組織部主任黃成峻今（10）上午以3大方向做說明，民眾黨也於稍早表示，黨務運作有一定模式，若中央委員兼任有給職黨職，在權力分際上實屬不宜。

有關林昭印於昨（9）在直播中表示無法兼任黨職一事，民眾黨10日表示，好人才本黨都相當珍惜，林昭印獲得黨員肯定，更上一層樓，誠屬不易，但黨務運作有一定模式，若以中央委員身分兼任有給職黨職，在權力分際上實屬不宜。

另外，針對黃成峻透露，身兼組織部組長的中評委吳士廉將辭掉中評委職務，民眾黨回應，經洽中評會主委李偉華，李偉華表示若有中評委辭任，會依本屆中評委選舉候補排序，依序遞補。

民眾黨1月19日於黨代表大會中選出新任中央委員、中評委，中央委員由組織部副主任林昭印37票為最高票，其次依序為許正憲、陳世軒、江和樹、蔡壁如、李彥慶、黃瀞瑩、葉國文、孫正華；中評委由33票的立委林國城辦公室主任林韋銘為第一高票，其次則是陳宥丞、簡幸甫、詹喬茵、李偉華、吳士廉，以及廖志杰。

針對是否已確定辭掉中評委，吳士廉未回應。而根據中評委選舉結果，倘若吳士廉確定請辭，那將由候補順序第一位劉家榮遞補中評委。