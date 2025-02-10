　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中美外長可能碰頭？　王毅盧比歐出席慕尼黑安全會議

▲中共中央外事辦主任、大陸外交部長王毅。（圖／路透）

▲大陸外交部長王毅。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

慕尼黑安全會議將於本（2）月14日至16日登場，大陸外交部長王毅將在訪問英國、愛爾蘭後，赴德國出席慕尼黑安全會議並發表演講。值得注意的是，美國稍早已宣布副總統范斯（JD Vance）和國務卿盧比歐（Marco Rubio）也將出席慕尼黑安全會議，在貿易戰未解之下，中美外長是否可能在場邊進行接觸甚至會面，受到關注。

對於王毅出訪行程，大陸外交部發言人今（10）日宣布，王毅將於12日至17日訪問英國並與英方舉行第十次中英戰略對話，訪問愛爾蘭，赴德國出席第61屆慕尼黑安全會議並在「中國專場」發表演講，結合會議主題就重大國際問題介紹中方立場。

大陸外交部說，此行是應英國外交大臣拉米（David Lammy）、愛爾蘭副總理兼外交貿易部長哈里斯（Simon Harris）、慕尼黑安全會議主席霍伊斯根（Christoph Heusgen）邀請。

此外，大陸作為聯合國安理會2月輪值主席國，將於18日舉辦安理會高級別會議，王毅將赴紐約主持會議。王毅接著於20日至21日出席在南非約翰尼斯堡舉行的二十國集團（G20）外長會。

▲▼美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）。（圖／達志影像／美聯社）

美國方面，副總統范斯將出席在法國舉行的「人工智慧行動高峰會」，隨後與國務卿盧比歐一同出席在德國舉行的慕尼黑安全會議，盧比歐之後還將前往中東訪問。

中美外長將同時出現在慕尼黑安全會議，屆時雙方是否可能進行首次面對面接觸，甚至舉行會談，備受關注。尤其，美國對大陸的進口商品加徵10％關稅，大陸宣布對部分美國商品加徵10％至15％關稅，都已經生效，但目前尚難看出雙方有任何進行談判的跡象。

大陸常駐聯合國代表傅聰本月3日表示，18日舉行的聯合國安理會會議，可能是王毅和盧比歐會面「非常好的機會」，並強調合作的必要性，因為「有太多事情需要解決」。

1月24日，王毅曾應約與盧比歐通電話，當時王毅說，大國要有大國的樣子，應當承擔應盡國際責任，應當維護世界和平，應當幫助各國實現共同發展；「希望你好自為之」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／營業31年　家樂福桃園店宣布熄燈
快訊／警政署再發布人事案　20名中高階警官異動
非常挑釁！台灣人「一句口頭禪」秒惹怒日本人
金馬影后19歲赴美遭2校醫性侵　「沒告訴親友」認：是想忘記的
快訊／碎屍魔待「屠宰場」5.5小時　冷血淡定看檢警搜證
獨／台中LaLaport掰了蔦屋書店　無預警撤櫃
陸客踩線團今來不了！旅遊業失望　「堅持小兩會機制把路走窄」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

差36小時！DeepSeek在美被偷襲　搶註商標「神秘人」曝光好尷尬

「武學宗師」馬保國遭人突襲擒抱　「閃電五連鞭」未用出：要講武德

中美外長可能碰頭？　王毅盧比歐出席慕尼黑安全會議

DeepSeek受國際關注與部分抵制　陸外交部：反對把經貿問題政治化　

江西「最強釘子戶」公路繞道圍住它　72歲屋主不滿補償仍住屋內

「大九學堂」抵京參訪過元宵　蕭旭岑：盼兩岸今年恢復熱絡交流

抵制喊假的？　張蘭麻六記餐廳「人氣不減」用餐得排隊

陸AI主播春節播報零失誤　網友熱議能否「取代」真主播？

陸網紅虐死狗後有誇張後續　飼主要回狗必須簽「百萬賠償合同」

港渣馬4中國路跑好手「換號碼」被取消資格　代跑風波浮上檯面

2NE1朴春台上險走光！ CL「緊抓領口」保護她

賈永婕強忍悲傷開工 為大S「哭腫雙眼」！

前鎮運河再現黑色塑膠袋！　新增3袋送鑑識中心檢驗

休旅車失控猛撞路邊2車！男子剛停車　買早餐秒遭殃10歲女童嚇哭送醫

【餅乾自由】挑戰娃娃機 90個餅乾一次到手！

【沒有魚可以在我手上餓S】妹妹霸氣挖一大匙飼料往魚嘴裡放XD

AKIRA身旁翻譯超像瑪莎XD

求婚號召朋友一起大跳抖音舞XD！全場爆笑新娘大喊：我願意！

「聽到台灣行程就說好？」 SJ利特證實：因為很喜歡XD

【你吃你的我拍我的XD】長頸鹿集體搶紅蘿蔔　女遊客被鎖喉還不忘喊：拍我！

差36小時！DeepSeek在美被偷襲　搶註商標「神秘人」曝光好尷尬

「武學宗師」馬保國遭人突襲擒抱　「閃電五連鞭」未用出：要講武德

中美外長可能碰頭？　王毅盧比歐出席慕尼黑安全會議

DeepSeek受國際關注與部分抵制　陸外交部：反對把經貿問題政治化　

江西「最強釘子戶」公路繞道圍住它　72歲屋主不滿補償仍住屋內

「大九學堂」抵京參訪過元宵　蕭旭岑：盼兩岸今年恢復熱絡交流

抵制喊假的？　張蘭麻六記餐廳「人氣不減」用餐得排隊

陸AI主播春節播報零失誤　網友熱議能否「取代」真主播？

陸網紅虐死狗後有誇張後續　飼主要回狗必須簽「百萬賠償合同」

港渣馬4中國路跑好手「換號碼」被取消資格　代跑風波浮上檯面

嘉義竹崎分局長異動　澎湖望安分局長吳誌權接任

大S越南人氣高！突然病逝粉絲嚇爆　「搶打流感疫苗」掀熱潮

立體停車場夾死人！日工人遭升降平台重壓　窒息慘死

法國AI助理Le Chat App推出「1秒回千字」　訓練成本僅OPEN AI 1／5

家樂福桃園店31年熄燈！最後營業日公告　網錯愕：從小逛到大

林昭印稱被迫辭職、吳士廉辭中評委　民眾黨：兼2職權力分際不宜

南部史上最大案「AI慕光城」實登首揭露　頂樓1筆站上5字頭

快訊／警政署再發布人事案　20名中高階警官異動

遊日注意！住飯店被「床蝨」咬案例暴增　已成「觀光公害」

火車站開擴音講電話！男不甩保全勸阻　下秒「接6770元罰單」傻了

「聽到台灣行程就說好？」 SJ利特證實：因為很喜歡XD

大陸熱門新聞

一家三口遇堵車　爸爸下車尿尿「不見了」

10歲屁孩玩火釀禍... 他豪車剛到手燒成廢鐵　家長雙手一攤：沒錢

不滿壓歲錢被爸保管　男童報警：有壞人搶我錢

免費利用DeepSeek「躺著賺」　

DeepSeek西洋棋「詐贏」ChatGPT 謊稱規則改了直接「白棋變黑棋」

浙大全球最快四足機器人「黑豹」實測 百公尺10秒跑出「殘影」

一人獨中51注頭獎！　江西福彩「巨獎」開出逾11.4億獎金

車窗遭砸破！他見「AED被拿了」決定不索賠

四川山崩29失聯　村民：58秒村子被攔腰切斷

江西「最強釘子戶」公路繞道圍住它 72歲屋主不滿補償仍住屋內

山東狠母零下5度罰6歲女兒裸半身室外罰站 警到場制止也不准穿

港渣馬4中國路跑好手「換號碼」被取消資格 代跑風波浮上檯面

1002隻！陸「首次」完成大規模雪豹種群評估

否認外資出逃！　陸官媒：更多技術含量高外資進來

更多熱門

相關新聞

川普擬對台晶片課100％關稅　經部次長江文若11日赴美溝通

川普擬對台晶片課100％關稅　經部次長江文若11日赴美溝通

美國總統川普關稅戰不斷出手，傳出將對台灣晶片課徵關稅，經濟部長郭智輝日前表示，將派新任次長江文若及產發署副署長陳佩利赴華府與川普團隊溝通，根據規劃，將於11日啟程，希望能有好結果。

川普關稅戰促顯卡提前拉貨　台灣1月對墨出口創空前紀錄

川普關稅戰促顯卡提前拉貨　台灣1月對墨出口創空前紀錄

川普主導　大重置來襲

川普主導　大重置來襲

盧比歐：美艦通過巴拿馬運河須付費很荒謬

盧比歐：美艦通過巴拿馬運河須付費很荒謬

美中關稅戰恐無差別報復　特斯拉淪籌碼

美中關稅戰恐無差別報復　特斯拉淪籌碼

關鍵字：

中美關係關稅戰貿易戰王毅盧比歐慕尼黑安全會議

讀者迴響

熱門新聞

詹惟中認有感應到她

大S「過年前聚餐」燦笑照罕曝光　頭上髮飾成亮點

林俊傑被爆秘戀「小20歲正妹網紅」

大樂透「頭獎2.8億」開獎了

賓果財富密碼瘋傳！數學老師實測結果出爐

一家三口遇堵車　爸爸下車尿尿「不見了」

大S樹葬回歸自然？殯葬業者揭真相

建議男生別剃陰毛　醫：有人剃完「冒出幾朵花」

4寶爸遭2男下藥「3P性侵」虐殺

把握陽光！　「全台紅通通下3天」雨最大時間曝

疑高雄碎屍魔追垃圾車畫面曝光！　警搜焚化爐找3被害者頭顱

《女力》楊佩潔離婚不到1年脫單！

她罹胃癌3期「因忽視1警訊」　醫：90%患者都有

鋒面要來了！　全台變天「大範圍明顯降雨」

汪小菲精神崩潰「火大切割張蘭」

更多

最夯影音

更多

2NE1朴春台上險走光！ CL「緊抓領口」保護她

賈永婕強忍悲傷開工 為大S「哭腫雙眼」！

前鎮運河再現黑色塑膠袋！　新增3袋送鑑識中心檢驗

休旅車失控猛撞路邊2車！男子剛停車　買早餐秒遭殃10歲女童嚇哭送醫

【餅乾自由】挑戰娃娃機 90個餅乾一次到手！

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面