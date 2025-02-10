中美外長可能碰頭？　王毅盧比歐出席慕尼黑安全會議

▲大陸外交部長王毅。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

慕尼黑安全會議將於本（2）月14日至16日登場，大陸外交部長王毅將在訪問英國、愛爾蘭後，赴德國出席慕尼黑安全會議並發表演講。值得注意的是，美國稍早已宣布副總統范斯（JD Vance）和國務卿盧比歐（Marco Rubio）也將出席慕尼黑安全會議，在貿易戰未解之下，中美外長是否可能在場邊進行接觸甚至會面，受到關注。

對於王毅出訪行程，大陸外交部發言人今（10）日宣布，王毅將於12日至17日訪問英國並與英方舉行第十次中英戰略對話，訪問愛爾蘭，赴德國出席第61屆慕尼黑安全會議並在「中國專場」發表演講，結合會議主題就重大國際問題介紹中方立場。

大陸外交部說，此行是應英國外交大臣拉米（David Lammy）、愛爾蘭副總理兼外交貿易部長哈里斯（Simon Harris）、慕尼黑安全會議主席霍伊斯根（Christoph Heusgen）邀請。

此外，大陸作為聯合國安理會2月輪值主席國，將於18日舉辦安理會高級別會議，王毅將赴紐約主持會議。王毅接著於20日至21日出席在南非約翰尼斯堡舉行的二十國集團（G20）外長會。

▲美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）。（圖／達志影像／美聯社）

美國方面，副總統范斯將出席在法國舉行的「人工智慧行動高峰會」，隨後與國務卿盧比歐一同出席在德國舉行的慕尼黑安全會議，盧比歐之後還將前往中東訪問。

中美外長將同時出現在慕尼黑安全會議，屆時雙方是否可能進行首次面對面接觸，甚至舉行會談，備受關注。尤其，美國對大陸的進口商品加徵10％關稅，大陸宣布對部分美國商品加徵10％至15％關稅，都已經生效，但目前尚難看出雙方有任何進行談判的跡象。

大陸常駐聯合國代表傅聰本月3日表示，18日舉行的聯合國安理會會議，可能是王毅和盧比歐會面「非常好的機會」，並強調合作的必要性，因為「有太多事情需要解決」。

1月24日，王毅曾應約與盧比歐通電話，當時王毅說，大國要有大國的樣子，應當承擔應盡國際責任，應當維護世界和平，應當幫助各國實現共同發展；「希望你好自為之」。