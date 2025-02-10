他交女友才知「超燒錢」！　網見「1行為」勸：快逃



▲交往後要花好多錢，他感受到荷包縮水的壓力。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

許多人會發現自己和另一半交往後，花銷變得更大。日前一名網友在社群平台上就分享自己「母胎單身」25年後，成功脫單半年的心得，其中最直觀的便是金錢開銷的大幅增加，這也讓他感嘆，「原來交女朋友這麼燒錢」。

原PO提到，過去單身時，他的生活重心主要放在工作上，偶爾約朋友吃燒肉，一個月的娛樂開銷並不多。一開始和女友交往時，感覺相當驚喜，甚至不敢相信自己有了女朋友，形容就像在做夢，戀愛的甜蜜感讓他十分開心。

然而，隨著時間推移，他也漸漸體會到戀愛帶來的「現實壓力」。原PO表示，自從有了另一半後，放假幾乎都會和女友外出用餐、旅遊，不僅餐費增加，還包含高鐵票、油錢、住宿、門票等各種額外支出，讓他明顯感受到荷包縮水的壓力。

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更讓原PO苦惱的是，女友即將迎來生日，隱約感受到對方對名牌包的暗示。但當他上網查詢價格後，才驚覺這類精品並不便宜，讓他開始思考如何在不超出自己經濟能力的前提下，準備一份合適的生日禮物，「我現在終於懂了大家口中單身vs有另一半的好壞，單身自己賺自己決定如何花，有另一半就是自己賺，但要考慮另一個人」。

貼文曝光後引起網友熱議，不少人紛紛苦勸原PO，「交往半年就暗示名牌包...有交往對象後開銷會變大沒錯，但也要看是全包還是雙方都有負擔喔！個人不認為男生必需要全包，女生也要有經濟能力，有互相才能長久」、「重點不是交往多久認識多久，重點是她是一個會要男友送名牌包的女生，你如果現在就覺得貴，建議你快跑」、「談錢傷感情，談感情傷錢」、「談戀愛不是這樣談的，覺得燒錢就重新檢視是否有不必要的花費，跟另一半討論」。

原PO最後也表示，他會用自己的方式為女友慶生，並與對方好好討論金錢觀念，以確保雙方能在開心享受戀愛的同時，也能維持合理的財務狀況。