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在認定誰是真命天子／女之前　愛情通識課教至少結識30個人

▲愛情,戀愛,情侶,夫妻。（圖／pexels）

▲尋找真愛需要時間和經歷，多認識一些人，才能更好地判斷誰適合自己，找到「對」的那個人。（圖／pexels）

作者：世宗大學兼任教授裵貞媛

●精選書摘

約會作業不是配對（matching），因此我不會特別期待學生因為這項作業而交往。之所以用抽籤來決定約會對象，是因為對所有人來說，第一次開口和陌生人說話、邀約等都是很困難的事情，而抽籤能減少學生的負擔，即便是完全沒有跟異性交往過的「母胎單身者」也不需要特別擔心。

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雖然也會有人剛好幸運的抽到自己原本就關注的對象，不過大部分的人根本無法預測會抽到誰，也就是完全看運氣。我覺得，反而是因為幾乎不可能抽到自己的理想型，所以更顯得公正，也更喜歡這個做法。我希望學生能透過與「不怎麼期待的人」約會，來體會到「雖然不是我的理想型，但是實際相處過後發覺對方很有魅力」，而這樣反轉的情況也確實很多。

在選擇戀人時，很常會以從小就記在心中的條件為框架。而這也被我們稱為陷入愛河的第一個關卡，就是「吸引力」法則。像是擁有大眼睛、波浪長捲髮、纖細手指的人，或是笑起來眼睛會像彎月一般的人（主要是遺傳學上的外貌條件），這些都深深刻在我們腦海中。知名的精神醫學博士兼性科學研究者約翰．曼尼（John Money）稱此現象為愛情地圖（Lovemap）。換成白話來說，大概可以稱為「理想型地圖」。

因此，就算周圍的人介紹了「不錯的人」，我們也會因為對方不符合自己的條件，而選擇不去認識他。但是，這世界上沒有人是毫無魅力的，而且有時候不懷特別期待的見面，反而會遇見與自己心靈相通且價值觀相似的靈魂伴侶。跟大家講一段小故事：

有一個女生去聯誼，結果因為對方的外貌不是自己喜歡的類型而感到失望，在喝了茶之後就提出「自己晚點還有約」，打算要先離開。這時，男生很慎重的說：「如果不是很趕的話，要不要一起吃飯再走呢？ 我預約了某某餐廳，但是我一個人沒辦法吃下兩人份。」這個餐廳是非常有名的美食餐廳，而且評論上都說非常難預約。

女生思考了一下，就回應男生說：「不然就一起吃個飯吧？」這個男生對於「聯誼後被留下」應該已經習以為常了吧！ 但他是個寬容且幽默的人，也很喜歡這個女生，為了想要獲取她的芳心，所以已經事先從介紹人那兒打聽了女生的喜好，並預約了難訂的餐廳。當然，那天老天爺也很幫忙。

當天因下雨而嚴重塞車，兩人被關在男生的車上一個多小時。但兩人在車上談笑風生，女生幾度開懷大笑，甚至都沒感覺到時間流逝。也因此，這個男生在女生心中留下了「充滿魅力的男人」的印象，最後這對情侶攜手步入了婚姻的禮堂，現在過得非常幸福。女生說：「如果我當時真的喝了茶就走了，就錯過這麼溫柔且愉快的人了。」

我常勸大家在決定「就是他（她）了」之前，要至少結識30個人，但其實最好能認識的人都認識看看，並且盡可能或深或淺的了解一下。地球上一半是男人、一半是女人，再加上現在旅遊變得容易了，因此不只是韓國人，還可以跟法國人、英國人、印度人等不同國家、不同人種的人墜入愛河。

當然，能經常見面與地理位置近的人較容易開始一段戀情，但搭飛機時，在偶然的機會下與隔壁的乘客陷入愛情，也不是不可能的吧？還有，如果想要維持一段長久又深刻的關係，希望能為對方負責的話，光靠一見鍾情是不行的。大家要知道，像羅密歐與茱麗葉般一見鍾情的人，100萬人中只會出現一個，而由一見鍾情到成功戀愛的可能性更低。

不知道如果羅密歐與茱麗葉順利結婚並一起生活，他們是不是還能維持這份熾熱的愛？雖說只談一次戀愛，就能找到一起同行的伴侶是非常幸運的事情，但在我們決定和一個人長長久久的一起走下去之前，建議大家不妨多多認識不同個性或是擁有不同價值觀的人。

在課堂上，我舉了這個例子。假設今天要去百貨公司買一件非常高級、正式的服裝，如果已經下定決心要花大筆金錢，大家會不加思索就買自己第一眼看上的衣服嗎？或許有不少人會。但通常我們要買越貴的衣服時，是不是還會帶朋友一起討論，在腦中想像一下它跟自己衣櫃裡的衣服搭不搭。

對於一件最久大概穿個十年左右的衣服都會這麼認真（更何況衣服還不會跟你吵架），對於往後要一起生活幾十年的人，當然更不能光靠一眼就定終身。

我也經常看到有些在婚前與許多人交往，遊戲人間的花花公子與花蝴蝶，在婚後反而都能回歸家庭好好生活。雖然，這或許也是很理所當然的。因為他（或她）已經交往過許多人，很確定怎麼樣的人才適合自己，且因經驗豐富，之後不論和什麼樣的人相處，也都更能把握分寸吧！

愛也需要學習。人的類型有幾千、幾萬種，而愛的模樣也是。所以要多談幾段不同的戀愛，才能理解自己與對方愛人的方式，也了解自己墜入愛河的模樣，進而談一場更像自己的戀愛。

如果能經常坦誠的與對方分享對彼此的感受，就能透過練習來培養溝通的能力。多認識一些人，也能培養自己看人的眼光，分辨適合自己的人，與對方產生糾紛時，也能圓滿的處理，學習維持良好的關係。

《三秒額滿！「愛情通識課」》（圖／大是文化提供）

★本文經大是文化出版授權，摘自《三秒額滿！「愛情通識課」：如何相識、留下好感、示愛、相處、或好好分手？CNN慕名採訪的愛情課。》

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約會愛情交往男女戀愛通識課

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