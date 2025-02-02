單相思容易越陷越深、會吵的孩子有糖吃？原來都是富蘭克林效應

▲根據「富蘭克林效應」付出得愈多往往會愈喜歡對方。（圖／pexels）

文／陳允皓

「富蘭克林效應」顯示人們往往更加喜歡自己所幫助過的人。單從邏輯上來看，你幫助了別人，別人一定會對你心存感激，並且能夠獲得對方的好感，但是人的心理並非絕對理性，「富闌克林效應」卻得出了相反的答案，心理學家認為，這是由於大腦的「認知失調」所導致的。

如果一個你不喜歡甚至討厭的人找你幫一個小忙，你不得已之下幫助了他，你就會經歷認知失調，因為你的態度和行為是不一致的，你的大腦必須想辦法改變這種失調狀態。為了讓你的認知和行為達到和諧一致的狀態，你會改變你的 認知，來適應你的行動。你的潛意識可能會認為，他也沒有想像中的壞，有時候也還可以，這樣你對他的幫助才趨於合理。

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利用富蘭克林效應拓展人脈

在行銷學案例中，也有很多有關「富蘭克林效應」的案例。據說，美國有一位淨水器公司的老總，之前是他們公司的銷售冠軍，他在員工培訓時對他們說：「一位優秀的銷售員絕不能不懂心理學，你們在推銷產品時只會敲開門說：『您好，十分抱歉太太，打擾您三分鐘時間，我向您推薦一款我們公司優質的淨水器…』每次還沒説完就會被人砰地關在門外，你們這種推銷方法成了一種擾民行為，別人沒有報警就已經是仁至義盡了◦」下面的員工十分好奇地問：「如果是您，您會怎麼推銷呢？」

這位老總回答道：「我會敲開門説：『太太您好，我是一名路過的推銷員，實在是口渴了，能不能版您討一杯來喝呢？」在太太幫我倒時，會與我閒聊幾句，我會不經意地談起我所推銷的淨水器，如果太太主動問起，我再詳盡地去講解我們淨水器的優勢，如此一來，我的成功率就能達到80%。」

員工們聽了紛紛稱讚。

這個案例其實告訴了我們，有時候找別人幫一個忙，就能夠拉近雙方的距離，從而建立起深入瞭解對方的機會。

在生活中，如果你留心觀察自己與身邊最好的朋友，往往一開始就是從互相麻煩開始的，在你來我往的解決問題中增進了感情：當彼此對對方付出的精力和時間愈多，感情就愈牢固。

利用「富蘭克林效應」可以解釋生活中的很多事情，比如為什麼會哭的孩子有奶吃？因為會哭的孩子更容易引起父母的過多照顧，需要他們付出大量的精力 從而也就愈來愈喜歡這個孩子，這也印證了「調皮的孩子得到了一切，懂事的孩子只得到一句誇讚」這個觀點。

比如為什麼單相思的人會愈陷愈深？因為單相思的人總是為對方付出，根據「富蘭克林效應」，付出得愈多往往會愈喜歡對方，最終陷入了一個惡性循環，如果掌握了這個效應，不妨去請求對方幫自己一個忙，也許會有意想不到的效果。

在日常的人際交往中，我們一樣可以利用「富蘭克林效應」來拓展人脈，比如進入新的班級或者公司，可以適當麻煩一下旁邊的人，請教一些問題或者幫一個忙，而一段良好的關係，往往就因此展開。

當你開始真正明白這個人際交往的心理學原理，你會發現：所有的關係都離不開「富蘭克林效應」，掌握它會對你與人相處的能力更進一步。

＊本文節自布克文化出版《富蘭克林效應》一書。