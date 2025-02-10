打造專屬美力！　嘉藥美粧科學創意營引領探索粧品奧秘

▲嘉南藥理大學化粧品應用與管理系，舉辦「美粧科學創意營」，讓學員透過實作體驗，深入理解化粧品產業的專業知識與發展趨勢。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學化粧品應用與管理系，舉辦「美粧科學創意營」，本次創意營內容精彩豐富，除了防曬光老化概念和時尚流行妝容的運用外，也分享肌膚檢測技術與個性化香氛調製等多元主題，讓學員透過實作體驗，深入理解化粧品產業的專業知識與發展趨勢。

在兩天的創意營課程中，本系規畫不同的主題，第一天聚焦於「打造專屬保養產品與彩粧體驗」，學員能親手製作個人化DIY保養品，並學習基礎彩妝技巧；第二日則以「透視肌膚與感官調香之旅」為主題，帶領學員認識皮膚檢測技術，探索個性化香氛調製與特效彩粧的魅力。整體課程涵蓋化粧品產業最新趨勢、淨白保濕與防曬抗老科學及個人化彩妝實作等內容，讓學員能親身體驗科技與美學的結合。

來自敏惠護專的黃同學表示，自己一直對彩粧充滿興趣，平時透過網路影片學習，這次有機會參加大學舉辦的研習活動，不僅體驗大學的專業教學設備，還進一步認識到化妝前的保養與妝後洗卸的重要性，並透過膚質檢測儀器深入了解自身肌膚狀況。來自左營高中的陳同學則提到，原以為這次活動只是簡單的DIY體驗，沒想到課程內容深入至化粧品產業的進階解析與未來發展藍圖，讓她更了解粧品產業的專業面向。同時，DIY課程也完全不馬虎相當豐富，除了製作專屬自己的手工皂與不凋花飾品製作外，還有特殊彩妝體驗，讓她收穫滿滿，滿載而歸。

粧品系主任梁家華表示，化粧品產業發展迅速，市場對專業人才需求殷切，嘉藥粧品系課程結合理論與實作並導入產業趨勢，涵蓋保養品、彩粧、香氛等多元領域，並與業界密切合作，確保學生具備實務能力與就業競爭力，透過舉辦美粧科學創意營，讓更多高中生提前認識化粧品專業，也點燃對化粧品產業的熱情，為未來升學與職涯發展做好準備。