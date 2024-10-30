神舟十九號成功發射　帶果蠅上太空進行生命科學實驗

▲神舟十九號任務發射成功。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

神舟十九號載人飛行任務今（30）清晨4時27分在酒泉衛星發射中心成功發射，蔡旭哲、宋令東及王浩澤3名太空人將前往「天宮」太空站替換，持續進行多項科學實驗。據了解，神十九任務將攜帶著「果蠅」前往太空，在人工建立的「亞磁」環境下，觀察動物的行為和牠的生長發育過程。

▲執行神舟十九號任務的三名太空人。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，據中國載人航天工程辦公室消息，北京時間2024年10月30日4時27分，搭載神舟十九號載人飛船的長征二號F遙十九運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射，約10分鐘後，神舟十九號載人飛船與火箭成功分離，進入預定軌道，航天員乘組狀態良好，發射取得圓滿成功。

▲果蠅某些基因與人類基因相似。（圖／翻攝央視）

神十九團隊任務期間，太空人將進行太空站應用與發展階段徵集立項的首批科學實驗項目。中國科學院空間應用工程與技術中心研究員張偉表示，包括生命科學、流體、燃燒、材料等實驗，「特別是生命科學實驗，要在太空建立一個亞磁的環境，研究在亞磁環境下果蠅的一些生長發育以及一些行為。」

地球具有磁場，但月球上沒有磁場，而火星上有微弱的磁場，因此，大陸為了佈局之後的探月、探火星之旅，得提前作出準備，因此，便需要藉由建立亞磁環境，觀察果蠅的生命行為，建立數據資料庫。

▲果蠅在亞磁環境下實驗。（圖／翻攝央視）

公開資訊顯示，果蠅是一種重要的模式生物，體型較小，身長僅3至4公釐，生命週期短，繁殖速度快，能夠在短時間內產生大量的後代，再加上染色體數目較少，便於進行遺傳學實驗。

同時，果蠅的部分基因與人類基因具有相似性，對果蠅進行研究可以獲得人類遺傳疾病的認識與發現，讓人類在太空的適應性建立基礎。隨著實驗裝置和關鍵技術的攻關，下一步將進入小鼠實驗。