轟綠營喊倒閣是「得了便宜還賣乖」　沈富雄分析：就是吃藍營豆腐

▲民進黨團多次喊話國民黨「倒閣重選」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

全台大罷免烽火連天，民進黨多位立委也不斷喊話國民黨「倒閣比較快，陪你重選」。對此，前立委沈富雄9日表示，為什麼有大罷免？就是因為民進黨堅持要照自己意思去做，但是國會找不到其他票支持，結果現在說解散國會好不好？民進黨得了便宜還賣乖，一天到晚挑釁倒閣，這個就是在吃國民黨豆腐，倒閣的要回去重選，花錢出力，但內閣代價是什麼？就只是解散，總統可以再找人重組內閣，幾乎沒有代價，國民黨當然不敢。

沈富雄於《下班瀚你聊》談到大罷免，他表示，如果仔細去想，大罷免是一件很荒唐的事，連副總統呂秀蓮也趨向一個結論，大罷免在全世界有憲法的地方，憲政史上從來沒有發生過的，

沈富雄表示，在野犯的第一個大錯，認為賴清德總統、行政院長卓榮泰、總召柯建銘三個人的想法不一定一樣，這是錯的，到現在還看不出大罷免本質嗎？綠營想法其實在一年前就已經定案了，賴清德現在講得很甜，但其實是不誠實，賴有機會都在呼籲朝野要和諧，但一下子又轉過來說「我肯定民團的努力」，但肯定民團就是要遍地烽火，那遍地烽火何來朝野和諧，到底要前半的和諧，還是要後半的民團作亂？賴當然要民團作亂。

沈富雄說，卓榮泰院長更好笑，卓榮泰說國會投票沒有用，不管怎麼投就是62比51，所以卓院長做了一個結論說「這11人在主導國家政治的未來方向」，62減51是11沒錯，但如果今天57比56差一票，依照閣揆的算法，這次就是那個人在主導國家的未來嗎？所以今天不是那11票的問題。

沈富雄再說，自己覺得最坦白的，而且告訴大家真相的就是柯總召，去年剛投完票柯建銘就希望民眾黨8票能投靠，但是當然沒有，所以兩天以後就講說要全面罷免，一年前柯建銘就這樣說了，大家要了解，以民進黨做法，朝小野大不會治國，而且正常來說總統可以拉對方的國會票，但台灣不可以，因為一拉就黨紀處分，因此國會是內閣制的鐵板一塊，所以一旦是少數總統，沒有在閣揆就任前想出圓滿的處理方法，就註定未來寸步難行、沒完沒了，但也是因為民進黨鴨霸了太久。

最後，沈富雄認為，為什麼有大罷免？就是因為民進黨堅持要照自己的意思去做，但是國會就是找不到其他票，然後現在說解散國會好不好？當然不可以，解散國會是被動的，而非主動的，現在國會就是不會倒閣，民進黨得了便宜還賣乖，一天到晚挑釁國民黨倒閣，這個就是民進黨在吃國民黨的豆腐，倒閣要付出一個代價，倒你的閣、你解散我，要回去重選，一切重來，花費好多錢好多力，但內閣的代價是什麼？就只是解散而已，代價非常低，總統可以再找另外一個人重組內閣，這樣幾乎沒有代價，這就是代價跟希望取得的好處不對稱，國民黨當然不敢。

▼前立委沈富雄。（圖／記者李毓康攝）