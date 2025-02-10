NCC「750元之亂」有解方？　沈伯洋曝今協調2重點

▲NCC國家通訊傳播委員會。（資料照／記者謝婷婷攝）

記者皮心瑀／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）針對海外購入配備WiFi、藍牙的3Ｃ、智慧居家產品回台都將要收取審查費750元，引來民怨。對此，民進黨立委沈伯洋說，站在法規的角度，NCC並無問題，但因為分類範圍太廣，造成民眾反彈，而要解決其實很簡單，就是把受規範的種類標準更改，不過因為藍白阻擋NCC人事，目前委員會人數不足，所以今（10日）協調的重點，就是找到法源讓NCC在人數不夠之下開會，或去暫時凍結命令。

NCC鑒於網路購物普及，民眾透過網路訂購並進口供自用之無線電信終端設備或低功率射頻器材案件日益增多，申請第二級電信管制射頻器材輸入審查案件逐年增加，經統計112年案件數25,000餘件，113年40,000餘件，NCC每年需投入許多人力及資源辦理前揭案件，依據規費法第7條第1項「各機關學校為特定對象之權益辦理下列事項，應徵收行政規費。」及第10條第1項第1款「行政規費：依直接材（物）料、人工及其他成本，並審酌間接費用定之。」規定，於113年7月12日對外預告修正《電信管理業務規費收費標準》第14條修正草案新增「自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費」，並於114年2月3日發布施行於2月5日生效。

而所謂「自用第二級電信管制射頻器材」涵蓋範圍之廣，包括藍牙耳機、藍牙鍵盤及滑鼠等，還有PS5、Switch遊戲手把都在其中，惹來批評。

沈伯洋10日受訪表示，《電信管理法》授權NCC管理無線射頻設備，這是合理的，比如說水貨、無線電，本來也該管理及收取規費，但是現在狀況引發爭議的是分類上面的問題，就是哪些該受限制，因為範圍太廣，導致無線鍵盤等都被歸類，這就會有民怨。

沈伯洋說，要解決這個問題其實很簡單，就是更改分類標準，把像消費型或是國外認證過的商品不要放到範圍內，但因為NCC委員人數不足，沒辦法開會做成決議，更改行政命令，所以今天協調重點就在找到法源，讓NCC可以開會，或用其他方法，暫時凍結NCC的行政命令。

沈伯洋強調，該管制的設備還是要管制，但有些不足以造成干擾的應該要排除，避免造成民眾負擔。

民進黨團幹事長吳思瑤10日上午受訪時也說，民進黨團有收到民眾的聲音，今天行政立法協調會報上會把大家的意見傳達給行政院，希望行政部門綜合考量各界意見，協調出合理方案。