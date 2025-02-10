吳欣岱翻車！控李彥秀美國擺拍遭打臉　國民黨：想選立委失心瘋

▲國民黨發言人楊智伃。（圖／國民黨文傳會提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委李彥秀捲入美國房產爭議延燒，台灣基進秘書長吳欣岱昨日透過臉書張貼多張「證據圖」，質疑李彥秀在美國擺拍，卻被藍營打臉該照片是在國會辦公室。國民黨發言人楊智伃也批，吳欣岱應為不盡查證義務的誣指造謠公開道歉，「想選立委失心瘋？」

楊智伃指出，綠營為了搞惡霸政治無所不用其極，港湖「雙姝」——高嘉瑜與吳欣岱天天輪番上陣，抹黑李彥秀，試圖影響罷免。吳欣岱竟在臉書發文，誣指李彥秀人在美國，還洋洋灑灑製作多張「證據圖」，試圖塑造「李彥秀落跑」的假象。

楊智伃表示，結果所謂的「美國背景」，從窗戶、裝潢、物品到地上的垃圾桶，根本是立法院青島東路的立委研究室，如此低級的造謠手法，不僅荒謬可笑，更暴露了吳欣岱的無知與拙劣。

▲楊智伃批，吳欣岱試圖透過造謠來抹黑對手，卻讓自己成為最大的笑話。（圖／取自楊智伃臉書）

楊智伃說，李彥秀在港湖深耕多年，民意基礎穩固，歷經多次選舉檢驗，並非輕易能撼動的對手。眼見攻擊無效，他們只好靠抹黑、造謠、炒冷飯來搏版面，試圖刷存在感、操弄輿論，甚至為了迎合青鳥，不惜以謊言推動惡罷。

楊智伃諷刺，更可笑的是，這場攻擊的背後，竟連女性的家庭角色都成為她們嘲諷的對象。試問，一位同時兼顧家庭與工作的女性，在春節期間與家人短暫團聚，有什麼問題？作為一位女性政治人物，吳欣岱選擇用這種方式詆毀李彥秀，甚至嘲諷她的母親身分，這不僅暴露她對守護家庭價值的無知，更是對職業女性的羞辱。

楊智伃批，吳欣岱試圖透過造謠來抹黑對手，結果卻讓自己成為最大的笑話。輸不起的立委席次，竟讓吳欣岱淪落至此？不但抹黑成性，連最基本的事實都搞不清楚，難怪選不上立委，不斷造謠的「雙姝」，最後只會變成「雙輸」。 吳欣岱應立即為這場拙劣的詆毀戲碼公開認錯、道歉。