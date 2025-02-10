「表特聖女」控網紅好姊妹偷吃　前夫怒告上百網友結果曝

▲「表特聖女」Doris張圈抒發婚姻遭背叛的心情，被前夫控告妨害名譽。（資料照／翻攝自張圈圈IG）

記者劉昌松／台北報導

網拍模特兒「Doris張圈」2023年底開始在個人社群媒體抒發自己低落情緒，2024年初大爆料，透露自己婚姻觸礁，並影射網紅好姊妹「TOMO透瑪透」介入婚姻，Doris的文章在Dcard論壇引起熱議，Doris的前夫Jeff為了捍衛名聲，怒告Doris與上百名網友，台北地檢署調查，相關文章內容不符妨害名譽構成要件，10日處分不起訴79名被告。

Doris長相甜美、身材火辣，因多次登上PTT表特版，有「表特聖女」封號，2021年高調公布和劉姓老公Jeff登記的婚紗照。TOMO則是一名直播帶貨的部落客，同樣因外型亮麗，被稱為「元祖網拍女神」，Doris和TOMO過去有私交，各有大票支持者，ig帳號分別有9.8萬與10萬粉絲追蹤。

▲TOMO透瑪透對被指涉偷吃一事都沒有回應。（資料照／翻攝自wahatomato）

Doris從2023年底開始發出負面文章，訴說「遇見想都沒想過的重大打擊」，「學會以後不要再輕易相信人」，2024年1月初，Doris直接開戰TOMO，直批TOMO「相信這麼壞心眼的人，終究會被拆穿假人設的」，更在對方貼文留言：「別人的老公好吃嗎？？？」

網友好奇Doris的前夫Jeff疑似婚內出軌，好奇討論相關話題，被直接點名的TOMO沒有多做回應，繼續維持正常工作，但是Jeff卻忍不住了，Jeff不甘心被指背叛婚姻，控告上百名網友涉嫌妨害名譽。

檢察官勘驗相關網路發文與留言，認為Doris只是在敘述自身經驗，並分享心情，至於網友們則是根據Doris提到的線索，加以分析評論，或是對婚姻相處之道提出個人感想，因此將Doris以及能查出身分的網友共79人，全部處分不起訴。另有數十名身分不詳的網友則簽結。