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史書華家暴診斷書控前妻！急診醫「知道太多鬼故事」：噁心

▲▼盾牌牙醫史書華。（圖／記者湯興漢攝）

▲盾牌牙醫史書華。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

網紅「盾牌牙醫」史書華婚內外遇，判決書曝光後PO出家暴診斷書，稱自己受前妻長期家暴。對此，有急診醫師發限動，「身為最常開家暴診斷書的科別，我真的要解釋一下，有家暴診斷書並不代表就真的被家暴」，強調「開家暴診斷書是每個人的權力，但不一定是事實」，認為史書華用這點攻擊前妻很噁心。

成大急診科主治醫師蘇筱媛在IG發限時動態，她在最常開家暴診斷書的科別，真的要解釋，有家暴診斷書並不代表就真的被家暴。她指出，開家暴診斷書是每個人的權利，「基本上不管是不是肉眼可以見到的傷，只要指出來，急診醫師都得記載上去。」

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她於是重申，開家暴診斷書是每個人的權力，但不一定是事實，「必須透過人證、物證、監視器等，才能真正還原」，並說自己在急診科待久了，知道超多的「鬼故事」，「某牙醫網紅用這點來攻擊前妻真的超噁心的啦（每年過年期間開的家暴診斷書總是特別多）！」

另外，有網友在Dcard發文，「破解史書華的聲明，還敢裝受虐兒啊？」史書華在聲明中提到「自己被家暴、妻子逼迫把小孩送進有虐兒的幼稚園、妻子沉浸中國宗教」，並因此協議離婚。不過，他列出時間軸打臉，史書華是在外遇後才被家暴，「怎麼講得好像是被扁才出去找女人？」

其中，史書華提到「妻子逼迫，把小孩送進有虐兒的幼稚園」，但事實上幼稚園虐童事件是在離婚後才發生的。第三點則是「妻子沉浸中國宗教」，原PO質疑，台灣主要宗教除了基督、原民信仰，其他99%都中國來的，「敢不敢講清楚是什麼教啊？硬要扯一下中國」。

【延伸閱讀】
►史書華喊被家暴！網列時間軸「聲明3大破綻」打臉：還敢裝受虐兒
►史書華外遇曝光「她沒和解」成關鍵！　律師：白花3000萬元

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