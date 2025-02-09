曾罷王世堅的他鬧場「港湖除銹」　藍青年火爆叫囂吳欣岱、八炯

▲國民黨青年丁瑀衝罷免李彥秀團體活動開嗆。（圖／讀者提供）

記者鄭佩玟／台北報導

公民團體發動大罷免捲起千堆雪，台北市「港湖除銹」團隊發動罷免國民黨立法委員李彥秀的行動也進入白熱化，據統計，罷免連署書數量已突破2萬3000份，遠超過第一階段所需的3181份，令所有志工振奮不已。志工今（9日）頂著寒風在街頭宣講，日前發起罷免綠委王世堅的國民黨青年丁瑀突衝現場高喊，「我就是朱立倫提名過的不分區立委、正藍軍！」隨後網紅八炯也到場嗆聲，「支持丁立委！一起罷免李彥秀！」

「港湖除銹」團隊日前表示，第一階段的罷免連署書正式突破2萬3000份，遠超過所需門檻，證明港湖選民對李彥秀在國會荒謬行徑的唾棄，提醒第一階段的連署數量仍是第二階段的基礎，累積越多第一階段連署書，將有助於後續目標的達成，呼籲尚未參與第一階段連署的選民，仍可加入簽署，為後續行動奠定更穩固的基礎。

「港湖除銹」團隊提醒，即便參與第一階段，選民仍需在第二階段重新簽署連署書，兩階段的連署獨立計算，且第二階段連署需在第一階段通過後的60天內完成，連署數量需達到3萬1810份，考量安全連署量總選舉人數的3至4%計算進去，目標是4萬1500至4萬4500份有效連署，才能進入最終投票程序，連署時須填寫完整正確的個人資料，確保不被認定為無效連署。

「港湖除銹」也增設更多連署站點，今擴大宣傳力度，未料竟遭國民黨青年丁瑀鬧場開嗆，「我住在內湖33年！」罷團回嗆，李彥秀在美國有豪宅你有嗎？丁瑀則說，「不用跟我講這個啦！我們都希望台灣更好！我在美國長大，國中高中大學都在那邊，但我有內湖南港戶籍！」

台灣基進秘書長吳欣岱拿連署書給丁瑀，酸丁瑀要不要簽連署書，八炯也到場嗆聲，「支持丁立委！一起罷免李彥秀！」丁瑀遭罷團夾擊，場面相當混亂，丁瑀高喊，「我就是正藍軍，我就是國民黨不分區提名人，青年諮商委員會代表，青年部副主任！」