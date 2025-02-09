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藍反制罷林沛祥鎖定2基隆綠議員　議長童子瑋籲停止政治報復

▲藍反制罷林沛祥鎖定2綠議員 童子瑋籲停止政治報復。（圖／翻攝自「童子瑋」臉書粉專）

▲基隆藍反制罷林沛祥鎖定2綠議員，議長童子瑋籲停止政治報復。（圖／翻攝自「童子瑋」臉書粉專）

記者郭世賢／基隆報導

全台大罷免行動持續延燒，基隆市公民團體在臉書專頁「基隆絕沛」發起罷免國民黨籍立委林沛祥的行動。7日傳出國民黨基隆市黨部展開反制，計劃罷免民進黨市議員張之豪與陳宜。對此，基隆市議會議長童子瑋於8日晚間公開表態，強調兩位議員雖然與市長謝國樑分屬不同政黨，但問政表現理性專業，從未無理杯葛預算，呼籲國民黨停止政治對立的報復行為，以維護府會和諧及市政運作順暢。

據了解，國民黨近日已通知黨員簽署罷免張之豪與陳宜的提議書，並達到1%的門檻，將成立「基隆反惡罷行動總部」，由市長謝國樑擔任主委，基隆市黨部主委吳國勝出任總幹事，預計2月13日（星期四）召開籌備會議。

童子瑋在臉書發文表示，他親身參與每一次定期會和臨時會的質詢與答詢，對所有議員的表現都有深入了解。他指出，張之豪和陳宜雖然與謝國樑市長政黨立場不同，但每次問政都基於事實與理性，預算審核和政策討論也秉持專業態度，充分反映民眾心聲。

童子瑋進一步指出，儘管謝國樑領導的市府團隊部分政策受到外界批評，但市議會始終給予調整的機會，並未出現無理杯葛預算的情況，展現理性問政的專業水準。他強調，民進黨籍議員在基隆市議會的表現有目共睹，無人怠忽職守，也無人辜負選民期待。

童子瑋呼籲，市民選出民意代表是為了監督市政運作，雖然批評與監督在所難免，但最終目標都是為了市政進步。若罷免行動僅出於政治對立的報復心態，不僅無助於市政發展，更可能破壞府會和諧。他敦促國民黨立即停止相關行動，以確保市政運作順暢，共同為基隆市民謀求福祉。

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